Osuna critica al PP de María Guardiola: "venían a renovar pero hacen 'castings' y con actitud 'caciquil'"

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha criticado que la presidenta regional del PP, María Guardiola, que "venía a renovar" haga "castings" para elegir a sus candidatos a las municipales, con una actitud que, a su juicio, "parece hasta un poco caciquil".

En un desayuno informativo para hacer balance del año y a preguntas sobre la decisión del PP de retirar a Fátima Mulero como candidata a la alcaldía de Mérida siete días después de su designación, el primer edil ha recordado que en el PSOE se hacen primarias y se consulta a la militancia.

"Si trata así a los suyos cómo va a tratar a los ciudadanos", se ha preguntado Rodríguez Osuna, que considera que Guardiola "está inhabilitada, lo ve cualquiera que lo vea desde fuera, no solo en Mérida, sino en toda Extremadura".

El primer edil emeritense también ha lamentado que se intente dar "lecciones de como gobernar" cuando a escasos meses de las elecciones "va a poner como candidato o candidata un cantante, futbolista o el primero que se le ocurra", para que diga a los que llevan 8 o 9 años trabajando que tenemos que hacer en Mérida, eso no cuadra".

Audio



A su juicio, la política "es mucho más seria de los tuiter y los videos, porque yo recibo muchos días a mucha gente con sus problemas y no me hago una foto".

Rodríguez Osuna ha aseverado que no sabe que harán los ciudadanos el 28 de mayo en las elecciones pero vaticina que "no va a llegar ni a líder de la oposición, no lo va a ser porque alguien dirá que se han equivocado, no con la de Mérida, sino con la de EXtremadura".

"MÉRIDA SUPERA LA CIFRA HISTÓRICA DE LOS 60 MIL HABITANTES"

El padrón municipal de Mérida a fecha 29 de diciembre registra 60.293 habitantes, una cifra "histórica", según el alcalde, quien ha anunciado que en 2023 se pondrán en marcha iniciativas para incentivar el empadronamiento de unas 500 personas que no están inscritas pero que residen y trabajan en la ciudad.

Así lo ha indicado en el desayuno informativo celebrado este jueves para hacer balance de 2022, en el que ha destacado que Mérida es una ciudad "que crece y se transforma", además de incidir en "el vuelco" que ha vivido en los últimos años.

En su repaso ha resaltado que en 2022 se han invertido más de 40 millones de euros en mejoras e infraestructuras y se ha reducido la deuda municipal en 60 millones de euros desde 2015, además de que desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha se han creado en la ciudad 454 nuevos negocios y empresas y de que el número de parados ha bajado de 7.598 a 5.278 personas, cifra más baja en 14 años.

Osuna ha detallado que se consiguió liquidar el último presupuesto con un remanente positivo cercano a los 20 millones de euros “gracias a los ingresos de las fotovoltaicas, la eliminación de préstamos y deuda y el aumento de las licencias de obras".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A su juicio, Mérida se transforma gracias también a los macro proyectos europeos que se han conseguido, como los más de 26 millones de EDUSI.

También ha destacado la mayor inversión en mejora de las instalaciones deportivas de la ciudad, el aumento de prestaciones sociales, el incremento del número de trabajadoras sociales, de las ayudas y colaboraciones con diferentes colectivos sociales y de la generación de empleo para personas con discapacidad.

En este sentido, se ha referido también a los premios y reconocimientos recibidos en materia de accesibilidad o inclusión y a las ayudas directas a empresarios, siendo el primer ayuntamiento en hacerlo.

La promoción de la ciudad es otra de las cuestiones destacadas por el primer edil, que de cara al próximo año ha indicado que hay "proyecto sobre la mesa" como la Ciudad de la Infancia, la nueva Plaza de las Concepcionistas, la mejora de la señalética o nuevas inversiones en patrimonio como en el Templo de Diana, el nuevo Museo de la Ciudad o la adecuación de la Alcazaba, las plataformas únicas, la promoción del turismo.

Rodríguez Osuna ha remarcado que Mérida afronta 2023, año del 30 aniversario de nuestra declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO e inicio del Año Jubilar Eulaliense, con proyectos que transformarán Mérida y del que se siento orgulloso como alcalde.

"EL FISCAL TIENE QUE DIMITIR. ES UN IRRESPONSABLE"

Osuna también ha tachado este jueves de "irresponsable" al fiscal de Tráfico en Extremadura, Diego Yebra, por acusar a los alcaldes de dejar de multar y de hacer controles de tráfico debido a la proximidad de las elecciones municipales.

El primer edil ha asegurado que el fiscal "esa un auténtico irresponsable" y le ha instado a que "dimita mañana y se fuera", además criticar "la obsesión permanente con los alcaldes".

A su juicio, decir que los alcaldes son copartícipes de la no vigilancia del trafico en las ciudades "es muy grave" y ha asegurado que en el cas de Mérida los radares funcionan perfectamente, la Policía Local hace controles de alcoholemia todos los fines de semana y a partir del año que viene funcionarán nuevos sistemas de control.



"Si él tiene conocimiento de que hay un ayuntamiento que esta ocultando, no se si sería un delito, pero el es un irresponsable y yo no me doy por aludido", ha indicado Rodríguez Osuna, que ha insistido en que "lo que tiene que hacer es irse a su casa y que venga otro que respete a los alcaldes".



En su opinión, a los alcaldes no se les trata como el los trata y eso no lo puede decir, además de añadir que conoce "a un montón de alcaldes y alcaldesas de todos los partidos que son ejemplares en las medidas y vigilancia contra los accidentes de tráfico" y por eso se hace "portavoz de todos ellos" porque esas cosas no las puede decir.