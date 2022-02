Más de 1.800 extremeños podrán formarse en 41 cursos sobre el sector de la construcción

Un total de 1.886 personas, desempleadas u ocupadas, podrán formarse de aquí a final de año en los 41 cursos que incluye el plan de formación acordado entre la Junta de Extremadura y la Fundación Laboral de la Construcción con un presupuesto de 1.111.000 euros.



El secretario general de Empleo, Javier Luna, y el presidente de la citada fundación en España, Pedro Fernández, ha presentado este viernes en rueda de prensa este programa formativo que definen como "potente" y que responde a las demandas del sector tras un análisis del mercado de trabajo en el que ha participado también la Universidad de Extremadura.



En este estudio, según Luna, se ha detectado falta de oficiales en distintas especialidades básicas, albañiles, soladores, encofradores; de mandos intermedios como capataces o jefes de obra; de gestores de proyectos y de la seguridad técnica en obras y "todo lo que tiene que ver con la ampliación de conocimientos para rehabilitación, instalación energética, accesibilidad, nuevas técnicas o nuevos materiales".



De los 41 cursos previstos en el plan, seis son certificables profesionalmente, de los que se podrán beneficiar 150 alumnos, y 10, en los participarán 600 alumnos, tendrán la opción de formación on line para que puedan ser accesible desde cualquier punto de la región.



El responsable de Empleo de la Junta de Extremadura ha precisado también que la formación presencial se llevará a cabo en siete localidades cacereñas, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Trujillo, Miajadas, Coria, Moraleja y Cáceres; y en seis de la provincia pacense, Badajoz, Mérida, Don Benito, Zafra, Montijo y Almendralejo.



Los cursos, que se inician a partir del próximo día 22, van desde ocho horas hasta las 550 de los que conllevan una certificación profesional, de ahí que el gran compromiso de asistencia que requieren no permita un mayor número de cursos de este tipo, ha precisado Javier Luna.



Los participantes podrán solicitar becas de desplazamiento, alojamiento o manuntención en función de las condiciones o necesidades que tengan.



Según Luna, de los desempleados de la construcción inscritos en el SEXPE, unos 7.000 en total, el 56% plantean una disponibilidad alta de participar en las ofertas formativas.



Pedro Fernández, por su parte, ha agradecido a la Junta de Extremadura el impulso que da al sector y ha destacado que la Fundación Laboral de la Construcción, un órgano paritario y que funciona por "consenso", cuenta con 54 centro de formación den todo el país.



Fernández ha definido el sector de la construcción como "extremadamente importante", mucho más ahora, ha dicho, con la llegada de los fondos europeos Next Generation, ya que de los 140.000 millones de euros que recibe España, 35.000 millones van directamente destinados a infraestructuras.



Se trata, por tanto, según ha dicho, de un sector que necesita incorporar mano de obra, a jóvenes y a mujeres, ya que estas solo representan un 9% del total de sus trabajadores, y que deben incorporarse "cada vez más a la obra, porque la mujer es especialmente brillante en algunos oficios".



"Tenemos que vender claramente los beneficios sociales que tiene el sector de la construcción", ha insistido el presidente de la Fundación, "con un convenio colectivo perfectamente estructurado y que reconoce buenos horarios y buenos salarios".



Con un desempleo de los menores de 26 años que roza el 36% en España, "no puede ser que necesitemos mano de obra", ha dicho Fernández, quien ha precisado que mientras en 2007 este colectivo sumaba en el sector los 345.000 trabajadores, en 2021 esta cifra solo llegaba a los 53.000.



Por ello, ha considerado esencial hacer atractivo el sector de nuevo para los jóvenes y profesionalizarlos con formación como la que se oferta en Extremadura.