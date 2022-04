Emilio Blanco, presidente del Montijo, sobre los delitos que se le imputan: "Todo es absolutamente falso"

El presidente de la UD Montijo, Emilio Blanco, ante la nota de prensa emitida por la Policía Nacional, este lunes, en la que se le imputa la comisión de varios delitos, a través de las redes sociales del club, ha hecho público el siguiente comunicado:

La nota de prensa incurre en un claro desprecio del principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución Española, dado que se dan como hechos ciertos que he falsificado documentos, que he promovido la estancia de ciudadanos extranjeros sin habilitación para residir en España y al mismo tiempo emplear a personas sin autorización para trabajar, todo lo cual es absolutamente falso, por lo que me reservo el ejercicio de las acciones judiciales que me asistan por falsa acusación de la comisión de varios delitos sin que las diligencias hayan aún salido del ámbito de la Policía Nacional.

Como ya puse de manifiesto en la declaración prestada ante la Policía y como se probará expresamente en sede judicial es incierto que haya falsificado documentación relativa a jugadores del Club, por lo que se pone en serias dudas que la investigación llevada a cabo haya sido fruto de un “análisis exhaustivo de la documentación y de la situación administrativa de varios de los jugadores”.

Del mismo modo se incurre en falsedad cuando se afirma que por parte de la Inspección de Trabajo se han detectado irregularidades tanto en la contratación de futbolistas como de empleados. La actuación de dicha Inspección se ha limitado a extender un acta en la que se requiere al Club para que aporte, el próximo día 21/04/22, diversa documentación, como así se hará, por lo que es absolutamente falso que “se hayan detectado irregularidades”, siendo dicha afirmación gratuita y carente de todo fundamento. Actuaciones de inspección, por otro lado, muy habituales en el ámbito empresarial, sin que se proceda con la mala fe con la que se hace en el presente caso al darla a conocer a la opinión pública cuando aún no han concluido.

El hecho de que por la Policía Nacional se haya dado publicidad a estos hechos que se encuentran en fase de instrucción, denota un burdo intento de dañar la imagen de la UD Montijo en la persona de su Presidente con los perjuicios que ello supone a todos los niveles.

Finalmente quiero manifestar mi total confianza en la Justicia al tener la certeza de que los hechos de los que se me acusa son falsos como quedará totalmente acreditado.