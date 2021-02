Irene de Miguel (Unidas-Podemos) en COPE: "el Gobierno regional ha actuado, a veces, de forma irresponsable"

La coordinadora de Unidas Podemos y presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura en el Parlamento regional, Irene de Miguel, ha ha señalado que durante la pandemia del coronavirus, el Gobierno extremeño ha actuado "de manera cobarde, tibio y, a veces, de forma irresponsable".

Así lo ha asegurado este domingo en una entrevista en COPE Extremadura en la que ha repasado la actualidad regional y nacional, centrada fundamentalmente en la pandemia del coronavirus y la gestión realizada durante los últimos meses. Un año 2020 "de incertidumbre y de miedos", según de Miguel en el que, al inicio de la pandemia "siempre han buscado arrimar todos el hombro" para salir de esta terrible situación "porque todo era muy complejo", ha especificado.

"Sin embargo, a lo largo de la pandemia, hemos observado cómo no ha tomado decisiones, como ocurrió con el plan de Navidad". Algo que ha generado la tercera ola y que lo ha provocado "la relajación del Gobierno extremeño", según de Miguel.

La portavoz parlamentaria también ha asegurado que "el Gobierno extremeño debería haberse puesto las pilas mucho antes" para ayudar a los autónomos que han tenido que esperar ayudas y subvenciones por los cierres de sus negocios.

De Miguel también ha recordado que su partido ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por "presuntas irregularidades" en el proceso de vacunación en la región tras el cambio en el protocolo de vacunación adelantado por la cadena COPE y espera "que prospere porque no se había hecho con ninguna transparencia".

CAMBIO EN EL MODELO PRODUCTIVO

Irene de Miguel espera que esta pandemia y con la ayuda de los Fondos de Recuperación y Resiliencia se pueda cambiar el modelo productivo de la región. "Tenemos que avanzar hacia un modelo de transición energética porque somos riquísimos en energía. Pero este modelo debe cambiar también quiénes son los dueños de la energía", ha explicado.

La coordinadora de Unidas Podemos exige a la Junta de Extremadura que haga un esfuerzo en que sea el mundo rural, "el que fija territorio" quien se vea beneficiado por esas ayudas que repartirá el Gobierno de España "porque no podemos permitirnos perder un solo agricultor".

PABLO HASÉL

En esta entrevista en la Cadena COPE, Irene de Miguel ha defendido la libertad de expresión y se ha referido a la polémica relacionada con el rapero Pablo Hasél y considera que "hay que sacar del Código Penal las injurias a la Corona", uno de los delitos por los que ha sido condenado el catalán.

Sobre las letras del cantante, para la lideresa de Podemos en Extremadura "no le gustan, no las comparto y son condenables" y defiende que en aquellas letras que inciten al odio "se ponga una multa, pero no ir a la cárcel".

De Miguel ha señalado que "hay aspectos en nuestra Democracia que indican que debemos mejorarla mucho", poniendo como ejemplo el 'caso máster' en el que se ha visto involucrado la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

