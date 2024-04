El Mérida sigue cimentando la permanencia: "Ahora mismo, somos un equipo ganador"

El Mérida sigue cimentando la permanencia a base de victorias, y remontando. Los de Rocha se fueron al descanso con una derrota por 0-1 y acabaron ganando el partido por 3-1 al Algeciras. El Mérida cambió en la segunda parte, volteando el encuentro con los goles de Chuma (2) y Elejalde.

El triunfo, a falta de que se complete la jornada 32, este domingo, sitúa al conjunto emeritense con 38 puntos, tres por encima del San Fernando, que marca el descenso y que no pasó del empate en casa.

Rocha, muy contento, destacaba el nivel de intensidad de su equipo que “no arroja nunca la toalla. Hemos vuelto a levantar una situación adversa. Eso habla muy bien de los chicos”.

El Mérida tiene otra cara en esta segunda vuelta del campeonato. El propio técnico no tiene una explicación a este cambio, pero “somos valientes en ir a apretar alto. No hemos dejado de currar; no hemos bajado los brazos. Ahora mismo, somos un equipo ganador”.

El próximo encuentro, será el domingo que viene, a las 12, en Melilla, ante un equipo que está virtualmente descendido.