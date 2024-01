El Mérida, en el abismo: "Somos una panda de macarras"

El Mérida, tras 20 jornadas, es antepenúltimo con 16 puntos. El Atlético Sanluqueño marca la salvación con 21.

Es la situación del conjunto de David Rocha que este sábado sumó una nueva derrota, en Linares, por 2-0, tras jugar 70 minutos con un hombre menos por la expulsión de Chuma.

El técnico no se anduvo con rodeos en la rueda de prensa posterior al choque: “Es un día duro y jodido. Estoy decepcionado. Intento transmitir seguridad y confianza, pero lo que no consiento es que me dejen a mí y a los compañeros con el curo al aire”.

A Rocha le preguntaron si había hablado con Chuma, protagonista negativo: “No he hablado con él”. Rocha continuó sobre lo que había dicho en el vestuario al descanso: “Somos una panda de macarras. Cada vez que nos tocan nos levantamos, nos revolvemos, pero luego no tenemos los cojones de ir a los duelos y ganar las disputas de verdad”.

Rocha alaba el compromiso de sus jugadores durante la semana, pero cuando llegan los partidos, “tenemos que dar un paso al frente y competir”.

Todos coinciden en el Mérida que necesita que la afición nos les deje en la cuneta, que siga apoyando, aunque “no tengo derecho” a pedirlo y que la salvación pasa por el ‘Romano’.