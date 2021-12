Vuelve al López el concierto de Navidad de Furriones

El jueves 23 de diciembre un nuevo concierto del grupo extremeño Furriones en el teatro Lo?pez de Ayala que en esta ocasión estará marcado por un nuevo repertorio y alguna que otra sorpresa musical. El concierto comenzará a las 21:30 horas y el precio en butaca de patio es de 12 € y en anfiteatro de 10 €. Las entradas están a punto de agotarse.

Despue?s de un verano recorriendo Extremadura: Badajoz, San Vicente de Alca?ntara, Castuera, Berzocana, Talayuela, Guadalupe y Torrejo?n el Rubio, este ya veterano grupo finaliza el año en el López de Ayala para cumplir con esta cita anual y sus seguidores. Un reencuentro con su público que ellos consideran como el inicio del año musical.

Furriones vuelve al Lo?pez con nuevo repertorio, fruto de la madurez conseguida en tantos an?os de ensayos y actuaciones. La pandemia no frenó la actividad, ni su amor por la mu?sica. Durante el confinamiento trabajaron vi?a on line, y poco despue?s comenzaron a reunirse en grupos pequen?os, para pasar, en cuanto la situación sanitaria lo permitio?, a ensayar todo el grupo.

La marca Furriones es ya reconocida en toda la peni?nsula y en las Islas Canarias, donde han actuado en dos ocasiones. Gracias a esa trayectoria fuera de la regio?n, en diciembre, Furriones actuó en Motril, Granada.