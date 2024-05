SOS Casco Antiguo destaca la mejora de seguridad en el barrio

Hace algo más de seis meses colectivos y ciudadanos reclamaban una mejora en la seguridad en el Casco Antiguo de Badajoz debido al incremento de los robos o de delitos como el menudeo de drogas, una situación que ha mejorado gracias al aumento de la vigilancia.



El presidente de SOS Casco Antiguo, Luis Pacheco, ha achacado a la mayor presencia policial o a las cámaras de vigilancia instaladas en la zona esta mejoría de la situación.



Pacheco ha agradecido a la Delegación del Gobierno en Extremadura y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “el trabajo que realizan en este sentido en los últimos tiempos”.



Durante los últimos meses se han producido “detenciones, juicios y condenas”, con la consiguiente reducción de robos y de menudeo de sustancias estupefacientes, entre otros problemas, y con una mayor percepción por ello “de seguridad”, según el presidente de SOS Casco Antiguo.



En cuanto a las cámaras de vigilancia instaladas por el Ayuntamiento, y después de que algunas sufrieron destrozos nada más colocarse, “están operativas” y a su juicio también propician “una mejora en la percepción de seguridad” en el barrio.



“Las cámaras no solo ejercen un primer efecto disuasorio”, ha dicho, pues también son un “Gran Hermano” policial al estar operativas todas las horas “de los 365 días del año”, las cuales contribuyen además “a reunir pruebas” a la hora del esclarecimiento de delitos y de que la justicia actúe frente a ellos.



La barriada ha pedido durante los últimos años más presencia policial, y aún siendo esta situación “muy importante”, las cámaras permiten vigilar en un contexto donde “se entiende que no pueda haber un policía por cada calle”, ha señalado Pacheco.



Ha advertido, no obstante, que “aún dista mucho de solucionarse de forma definitiva los graves problemas de seguridad en el barrio”, aunque “sí es cierto que las condiciones han mejorado de forma sustancial”.



Por este motivo, Pacheco ha animado “a persistir” en estas actuaciones, con el fin de que sea "la norma cotidiana", para que la actual estrategia no derive en el futuro sólo en "intervenciones puntuales”.



El presidente de SOS Casco Antiguo ha recordado además la importancia de que se actúe “frente a las viviendas y solares abandonados” que sirven de cobijo a las actividades ilícitas.