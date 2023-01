Sentencia obliga al SES a indemnizar a Ambulancias Tenorio con 3 millones

EL Servicio Extremeño de Salud (SES) tendrá que indemnizar a la empresa Ambulancias Tenorio con 3 millones de euros por los errores contenidos en el pliego de condiciones que sirvió para adjudicar en el año 2017 el servicio de transporte sanitario en la comunidad autónoma.



En un comunicado, la empresa informa este miércoles de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) le ha dado la razón en una sentencia que confirma otra ya emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Mérida.



El TSJEx ha desestimado, así, el recurso presentado por el SES contra esta primera sentencia, al tener en cuenta los argumentos aportados por Ambulancias Tenorio en el procedimiento sobre la falta de medios que existía en el pliego que desde el año 2017 a principios de 2021 marcó la gestión del transporte sanitario en Extremadura.



En ese sentido, Tenorio recuerda que desde el año 2018 venía exponiendo ante el SES que los medios y recursos que se habían dispuesto en el pliego de condiciones eran insuficientes para atender todos los servicios de transporte sanitario que se requerían de forma diaria en la comunidad autónoma.



Entre ellos, destacaban de forma especial el “aumento de la actividad de atención especializada en servicios y centros hospitalarios externos al SES o la derivación de pacientes a otras comunidades autónomas”, añade la empresa en su nota.



Estos servicios no dejaron de prestarse en ningún momento y, como ha podido demostrar la empresa en su contencioso con el SES, fueron realizados con medios propios de Ambulancias Tenorio sin recibir hasta el momento una compensación económica al respecto.



Desde la compañía destacan “la importancia de la sentencia, contra la que solo cabe recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, ya que reconoce el esfuerzo que la empresa realizó de forma diaria por atender numerosos servicios que no se habían previsto".



En ese sentido, el director ejecutivo de Tenorio Grupo Empresarial, Javier Sánchez, al que pertenece Ambulancias Tenorio, ha asegurado que “el resarcimiento económico que marca la Justicia en estas dos sentencias es una buena noticia, aunque el daño que se nos hizo desde diferentes agentes sociales y grupos políticos no podrá compensarse nunca".



Sánchez recuerda al respecto que "se atacó a una empresa que ha demostrado que puso recursos propios para no desatender nunca a los pacientes y a la sociedad extremeña”.



La compañía ha expresado también su malestar por tener que recurrir a medidas legales para intentar solucionar aspectos que deberían solucionarse en el ámbito de la gestión público-privada de un servicio. EFE.