Plataforma contra el vertedero de Salvatierra: “siguen las dudas sobre irregularidades del procedimiento”

La Plataforma Salva tu Tierra ha señalado que la comparecencia de la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, en la Asamblea, el pasado viernes, no ha despejado las dudas sobre las "irregularidades" del procedimiento relativo al proyecto de construcción de un vertedero de residuos industriales en Salvatierra de los Barros.

Una comparecencia que se produjo después de que la Junta resolviera el expediente de autorización ambiental de integrada del proyecto, en tanto que "no se ha aclarado por qué no se resolvió el proyecto la primera vez que la empresa no atendió los requerimientos de la consejería".

Tampoco se ha motivado, explica la plataforma en una nota de prensa, por qué la Junta somete a información pública el proyecto "sin que la empresa del macro vertedero haya contestado al segundo requerimiento de la consejería".

Asimismo, no se ha argumentado "por qué se da luz verde al proyecto sin contar con el informe de residuos que declara el proyecto improcedente, por pretender la modificación de los cauces de los arroyos tributarios del río Guadajira", lo cual supone una "acción no conforme a la legalidad y al PIREX vigente".

Por otro lado, señalan que, con esta decisión, la Junta ha decidido "pausar" el proyecto "ante la movilización social, la fuerte contestación ciudadana y el éxito de la manifestación" del 22 de

octubre, en la que "los extremeños expresaron su rechazo a este atropello".

Un tiempo que la plataforma va a "aprovechar" para "reforzar su línea de trabajo en los aspectos técnicos y jurídicos", con el objetivo de "paralizar este proyecto y cualesquiera otros que se presenten en el futuro sobre tratamiento de residuos y depósito en vertedero".

Según indican, los residuos deben tratarse de forma "proporcionada" a las necesidades de Extremadura y "nunca" por empresas privadas cuyo "único fin es obtener beneficios a costa del bienestar de los ciudadanos". Por este motivo, presentarán alegaciones al nuevo Plan Integrado de Residuos de Extremadura (PIREX), actualmente en exposición pública.

Además, la plataforma va a reforzar su organización, potenciando la información, difusión y expansión del movimiento ciudadano en defensa de la "dignidad" y el "derecho a seguir habitando un entorno natural único".