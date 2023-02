Plantean un tren dual con hidrógeno verde entre Badajoz y Ciudad Real

La posibilidad de que un tren dual eléctrico y de hidrógeno verde circule entre Badajoz y Ciudad Real será planteada en la jornada "La realidad energética de Extremadura y el camino a la transición verde", que se desarrollará el próximo 10 de marzo en el centro universitario de Cáceres.



Así se ha apuntado este viernes en el acto de presentación de estas jornadas al que han acudido la directora del Instituto Universitario para el Desarrollo Territorial Sostenible (INTERRA), Susanne Schnabel, y el presidente de la Agrupación Sudoeste Ibérico por el Hidrógeno en el Alentejo y director de Innovación de Talgo, Emilio García.



Este tren sería dual (vía eléctrica e hidrógeno verde) y podría suponer un proyecto para asentar y aprovechar el potencial de producción de hidrógeno verde extremeño, de manera que el consumo de este combustible se produzca también en el punto de origen.



La jornada se abrirá con un debate sobre nuevas fuentes de energía y el aumento de la demanda energética, factores que están configurando un panorama a nivel mundial, nacional y regional.



En este sentido, se ha planteado la posibilidad de que la región extremeña pueda pasar a ocupar un papel destacado, tanto en la producción como en la transición del modelo energético.



Por su parte, García ha señalado que "lo que es avecina es un reto para Extremadura y no debemos dejar pasarlo" no solo en base al hidrógeno, "que creemos que puede ser una revolución", también con otros proyectos de energía renovable.



"Tenemos las cualidades y características para poder llegar a producir hidrógeno, no solo en cantidad sino en calidad" y en relación al coste del mismo "básicamente barato", porque "si no es competitivo, no valdría para nada", ha considerado García.



Por tal motivo, en la jornada se tratará de poner en valor la capacidad de Extremadura para liderar la revolución de la energía verde, así como de destacar la gran oportunidad que se presenta gracias a las oportunidades que se han abierto dentro de este sector en la Unión Europea y el potencial subyacente de la región.



Así pues, se pretende abordar de una manera rigurosa todo el ciclo de la energía, la producción de toda la cadena auxiliar complementaria a esa industria y destacar el papel emergente que tiene el hidrógeno verde como la energía del futuro.



Se contará con la presencia de 10 empresas que mostrarán los proyectos de energía verde que están desarrollando en tres mesas sectoriales, como Ingenostrum, DH Ecoenergías, Agrupación Sudoeste Ibérico en Red, Talgo, Alter Enersum, Golendus y SferaOne, entre otras.



La primera mesa sectorial estará formada por un representante de los diferentes grupos políticos presentes en la Asamblea de Extremadura, quienes tendrán la oportunidad de debatir sus propuestas para el modelo que Extremadura "necesita".



La siguiente mesa contará con un experto en la materia a nivel nacional, Juan Avellaner Lacal, miembro del Comité Científico en el Observatorio de la Sostenibilidad y director técnico de SOIH2O ALEX, que realizará un análisis de la situación energética en España y su incidencia y oportunidades para Extremadura.



En las dos siguientes se abordará "la realidad" del mundo de las empresas con intereses y proyectos que pretenden arraigarse en Extremadura.



Al término de cada una de ellas se debatirá sobre las fortalezas y las sinergias relacionadas con los proyectos energéticos con arraigo en Extremadura. EFE