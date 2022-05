El Partido no apoya a Ricardo Cabezas en su ocurrencia de dar la alcaldía de Badajoz al PP

El líder provincial del PSOE de Badajoz, Rafael Lemus, ha dicho que la solución al "caos" de gestión municipal en Badajoz no pasa por ofrecer la Alcaldía al PP, después de que el portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, ofreciera su apoyo a los populares para desbancar al alcalde, Ignacio Gragera (Cs).



“Entendemos las razones de Cabezas ante la situación de caos en la ciudad de Badajoz, con un ayuntamiento paralizado y unos servicios municipales prácticamente mermados por la falta de dirección para ofrecer una solución alternativa a la situación real”, ha declarado el líder provincial.



Sin embargo, Lemus, a través de un comunicado de prensa, ha expuesto que no contempla que esa solución alternativa “pase por ofrecer el ayuntamiento al principal causante de esta situación”, en referencia al PP de Badajoz.



El secretario provincial de los socialistas pacenses ha recordado que, "desde hace ya seis años, cada vez que el PSOE ha tendido la mano al PP para mejorar la situación en la ciudad, la han rechazado".

COMO POLLO SIN CABEZA

Como te viene contando COPE, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, ha pedido este jueves al PP que "ponga un nombre" para un nuevo alcalde en la capital pacense, y contará con el apoyo de los concejales socialistas "para gobernar en solitario en estos últimos meses de legislatura".

"Quiero estabilidad y que el ayuntamiento y la ciudad vayan a velocidad de crucero en la ejecución de obras y proyectos", ha señalado Ricardo Cabezas en rueda de prensa este jueves en Badajoz, en la que ha reconocido que aunque pensaba que el cambio de alcalde a Ignacio Gragera, de Ciudadanos, iba a ser positivo, finalmente "ha salido rana".

En su intervención, Cabezas ha recordado que aunque "fue gente del PP la que buscó que yo no fuera alcalde a inicio de legislatura como primer objetivo", ha apuntado que "no todos somos iguales", por lo que ha realizado este ofrecimiento de contar con el apoyo de los concejales sociales, para lo cual no pide "nada a cambio" ni para él ni para el PSOE, ha asegurado.

Lo que sí pide son "cuatro cosas para la ciudad", que según ha explicado, pasan por que se ejecuten todas las obras pendientes de planes de impulso, anexos de inversiones y de fondos europeos, seis millones más para adecentar la ciudad, reducir concejales liberados y personal de confianza, señala el PSOE local en nota de prensa.

Además, Cabezas ha reclamado "trabajar sin descanso por la ciudad" pues ahora "exige generosidad y templanza, por encima de las siglas", tras lo que le ha dado una semana al PP para que decida "dar un golpe de timón y otra forma de hacer las cosas", ha dicho.