La pareja detenida en Don Benito pagó 2.000 euros en Rumanía a cambio del bebé

La pareja detenida esta madrugada en Don Benito, junto a una mujer que acababa de dar a luz en el Hospital Comarcal de Don Benito-Villanueva (Badajoz), habían pagado 2.000 euros en Rumanía a cambio de quedarse con el niño recién nacido, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.



La policía insiste en su comunicado, como ya informó esta mañana, de que los tres detenidos están implicados en un intento de maternidad subrogada, algo ilegal en España.



Uno de los detenidos es la madre, una mujer de 28 años, que dio a luz a un bebé anoche y se encuentra bajo custodia policial en el centro hospitalario.



Además han sido arrestados otra mujer de 43 años y su marido , un hombre de 42. A los detenidos se les atribuyen delitos de suposición de parto y alteración de la paternidad, suplantación de identidad y falsedad documental.



Según precisa la Policía Nacional en su nota, fue el personal del hospital quien les avisó de que una mujer que acababa de ser madre quería registrar a su bebé con unos datos que no concordaban con los que aparecían en su historial clínico.



También informaron de que no había aportado documentación original en el momento de su ingreso, tan sólo una fotocopia de una tarjeta sanitaria a nombre de una mujer cuyo historial clínico no era compatible con su exploración física.



Con esta información, los agentes procedieron a entrevistar en el propio hospital al supuesto padre del niño y, tras numerosas incongruencias en sus declaraciones, realizaron una serie de gestiones que les permitieron concluir que la madre del bebé había sido ingresada con los datos de su esposa.



Finalmente, él mismo reconoció a la policía que habían pagado la cantidad de 2.000 euros en Rumanía para comprar al recién nacido y admitió que la mujer ingresada no era su esposa.



También precisó que este trato se había cerrado tres meses antes en Rumanía.



Aunque fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura informaron a primera hora de la tarde de que los detenidos habían pasado a disposición judicial, posteriormente han corregido este dato y han especificado que finalmente lo harán mañana por la mañana ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de esta localidad, pues se ha decidido prolongar su detención.



La Junta de Extremadura ha confirmado a EFE que tanto la madre como el bebé, que permanecen en el Hospital de Don Benito-Villanueva, se encuentran bien.



Por parte de la Justicia se han iniciado los trámites para que se haga cargo del recién nacido la Administración regional.



Se da la circunstancia de que la semana pasada la Policía detuvo en Sevilla, en el Hospital Materno Infantil Virgen del Rocío, a cuatro personas por su presunta participación en la venta de una recién nacida y a los que acusaba de los delitos de tráfico ilegal por la compra del bebé y falsedad documental. EFE