Al menos siete futbolistas del CD Badajoz tienen contrato hasta 2023

A efectos prácticos, la temporada terminó para el CD Badajoz el pasado sábado en Las Gaunas, con la pérdida matemática de toda opción de entrar en playoff. En cualquier otra circunstancia, se estaría hablando en todas partes de la planificación deportiva de cara a la temporada 2022-2023, pero los problemas del club van más allá del césped y la incertidumbre sigue siendo palpable.

Lanuspe sigue asegurando que la firma de Joaquín Parra llegará, pero lo cierto es que, de momento, no ha llegado. Quizás, una vez resuelta la situación deportiva del club este año y sabiendas de que no hay opciones de subir a Segunda División, la situación institucional podría también aclararse. Eso siempre y cuando tiremos de lógica. Lógica que, últimamente, no ha acompañado los procesos en el Club Deportivo Badajoz.

Dicho esto, y pase lo que pase, si el club pretende tener futuro, tendrá que acometer movimientos de la manera más breve posible y antes del 30 de junio. A partir de ahí, el escenario es incierto, aunque si tiramos de hemeroteca, las palabras de Oliver siempre han apuntado hacia la construcción de un bloque potente para ascender, cuando antes, a la Liga Smartbank. De hecho, es el modus operandi que le ha acompañado durante toda su carrera: fichar por doquier y a golpe de talonario...

Pero antes de fichar, lo primero es saber qué jugadores siguen, algo que también es una absoluta incógnita. Nadie sabe a ciencia cierta la situación contractual de todos los futbolistas que componen actualmente la plantilla, pero según fuentes consultadas por Cope, al menos siete jugadores tendrían contrato hasta 2023: Clemente, Adilson, Adri Cuevas, Gorka Pérez, Isi Gómez, Dani Fernández y Zelu. De ellos, Clemente y Dani Fernández ya contaron con importantes ofertas, incluso de superior categoría. El propio Oliver reconoció en Cope que son dos jugadores que el club puede vender. El futuro del resto es incierto, porque, pese a que tienen contrato, habría que ver a qué tipo de acuerdo llegan con el club.

Además, también tendría contrato hasta 2023 Miguel Núñez, que renovó por partidos jugados. También termina la cesión de tres futbolistas: Otegui, Tahiru y Gonzalo Crettaz. Según ha podido saber Cope, la anterior dirección deportiva ya intentó en enero prolongar la cesión del cancerbero argentino, supeditada siempre a los intereses del Málaga. Sin embargo, se desconoce si la que aspira a ser la nueva propiedad tendrá las mismas intenciones.

Pese a lo anterior, el futuro del club sigue siendo incierto, al menos hasta que la firma de Joaquín Parra llegue, si es que llega. Y las prioridades son otras, como, por ejemplo, solucionar todo antes del 30 de junio.