Medallas de Extremadura. IES Zurbarán: “Es un orgullo el reconocimiento a la trayectoria de más de 100 años”

El director del IES Zurbarán de Badajoz, Rafael Domínguez, ha considerado que la concesión de la Medalla de Extremadura al centro es un reconocimiento tanto a la trayectoria del instituto como a la labor de toda la comunidad educativa y a su trabajo durante la pandemia.



En declaraciones a Efe, Domínguez ha dicho que "es un orgullo" que se haya reconocido la trayectoria de más de 100 años del centro en la formación del alumnado y al papel que juega este instituto en la ciudad.



No obstante, el director del IES ha apuntado que también se ha querido premiar "a todo el profesorado por el periodo de pandemia tan complicado que en la actualidad se sufre", pues entiende que "se pretende apoyar públicamente a los docentes y a la respuesta tan profesional y acertada que han dado durante los dos últimos cursos".



En este sentido, "ahí están los resultados", ha manifestado Domínguez, quien ha destacado el trabajo realizado por todos los centros educativos de la región durante la pandemia.



A su juicio, el ámbito educativo "ha dado una imagen muy profesional, y todo el mundo ha arrimado el hombro, tanto los profesores y el personal no docente como los alumnos, los cuales han tenido un comportamiento modélico en los centros, así como las familias, que han entendido las dificultades existentes y las medidas a tomar para que las clases funcionasen".



El premio "es por tanto para toda la comunidad educativa extremeña", ha manifestado.



En cuanto a la percepción que tiene la sociedad extremeña respecto al profesorado, Domínguez ha reconocido que "años atrás se vivió una especie de crisis, donde no se le valoraba en su justa medida, pero en los últimos ejercicios, y más con la pandemia" todos los actores implicados han conseguido "ir en la misma línea".



Y ello ha permitido que "los alumnos consigan mejores resultados, y que los docentes y las familias estén contentos con el trabajo que se está realizando", ha concluido.