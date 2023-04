Los bares extremeños son los que menos suben sus precios, un 2,7 %

Los bares y restaurantes extremeños son los que menos han subido sus precios respecto a hace un año, un 2,7 por ciento, más de cinco puntos por debajo de la media nacional, que se eleva al 7,5 %.



No obstante, según el Índice de Precios al Consumo de marzo que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta inflación se sitúa a menos de la mitad de la registrada en el súper, del 16,5 %.



Esta subida de precios es, no obstante, muy superior a la que registra el coste de la vida general, que se ha quedado en un 3,3 % anual.



Los precios en la restauración siguen, por tanto, escalando, y se han apuntado una subida mensual del 0,5 %.



En cuanto a los subgrupos, los servicios de comida rápida siguen encareciéndose más que la media del sector, un 9,4 %, en concreto; por su parte, los comedores sólo aumentan un 3,4 % sus precios con respecto a las tarifas de hace un año.



No obstante, se aprecian diferencias por comunidades, con Canarias (9,1 %), La Rioja (8,9 %), Islas Baleares (8,8 %), Comunidad Valenciana (8,2 %) y Castilla-La Mancha (8,1 %), como las regiones donde más han subido los precios.



Del otro lado, el escaso incremento del 2,7 % registrado en Extremadura y el 5,3 % que han elevado sus precios los bares y restaurantes del Principado de Asturias. EFE