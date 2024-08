Las obras del nuevo centro educativo 'Los Ángeles' comenzarán en 2025

La Junta de Extremadura prevé que las obras del nuevo Centro de Educación Especial 'Los Ángeles', en Badajoz, comiencen a mediados del próximo año, unos trabajos que en la actualidad están pendientes de la contratación por tramitación anticipada.



Las instalaciones se ubicarán en terrenos de Ronda Norte y la actuación comenzará cuando se concluyan los trámites de adjudicación, unos meses después de su licitación. El presupuesto destinado al proyecto supera los 10,19 millones de euros.



Las actuales instalaciones de este centro educativo, ubicadas a unos ocho kilómetros de la ciudad, han sufrido distintas problemáticas en los últimos años, por ejemplo el acceso a las instalaciones se anegó en enero durante una gran borrasca.



Ante estas deficiencias, la comunidad educativa de este centro reclama la nueva dotación desde hace años, la cual fue anunciada por el anterior Ejecutivo autonómico en 2017.

Instituto Cerro Gordo



Otro de los grandes proyectos educativos que afrontará la Junta de Extremadura en los próximos tiempos en la ciudad será el instituto de la periférica barriada de Cerro Gordo.



Desde el Ejecutivo regional se ha explicado en este caso que una vez se materialice la aprobación definitiva del cambio de uso de los terrenos donde definitivamente irá esta dotación educativa, el Ayuntamiento pacense deberá presentar a la Consejería de Educación la documentación relativa para la cesión de estos terrenos.



Esta circunstancia es "una condición indispensable", dado que sin la titularidad de los terrenos, la Consejería no puede iniciar los trámites necesarios para la licitación de la redacción del proyecto, según se ha expresado.



Hasta que no se materialice esta cesión y se apruebe por parte de Patrimonio, la Junta de Extremadura "no puede tener ninguna previsión aún al respecto de inicio de la licitación de la redacción del proyecto", ha concluido.