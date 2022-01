Las Áreas de salud de Badajoz, Mérida, Don Benito y Plasencia ya dan baja y alta a la vez

Las áreas de salud de Badajoz, Mérida, Don Benito y Plasencia ya han emitido este miércoles bajas y altas laborales a consecuencia de la covid-19 de forma automática en el mismo acto, según ha informado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.



La solicitud se puede hacer por teléfono y correo electrónico, según ha indicado el consejero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.



Vergeles ha explicado que la medida se pone en marcha en las áreas que tienen dificultades por la sobrecarga de la atención primaria u otros problemas.



El alta se da a los siete días y, si los síntomas perduran en el paciente, el médico cabecera podrá prolongar la baja, ha apuntado.



Ha advertido de que el Servicio Extremeño de Salud (SES) emitirá las bajas a pacientes que estén infectados y cuando la confirmación sea a través de pruebas de infección activa que hagan sus profesionales o laboratorios privados acreditados, y no de autodiagnóstico.



En este sentido, ha dicho que el SES establecerá relaciones con los servicios de prevención de riesgos laborales de empresas que quieran colaborar con el SES en la realización de estas pruebas, de las que "sí se fiará", ha señalado el consejero.



Se trata de grandes empresas que de forma periódica hacen test de antígenos a sus trabajadores.



La diferencia con un test de autodiagnóstico es que al no hacerse ante un profesional no se puede garantizar que se lleve a cabo de forma adecuada, ha precisado Vergeles, lo que sí ocurre en el caso de los servicios de prevención de riesgos laborales de algunas empresas.