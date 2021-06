Juan Amodeo actuará el próximo viernes en el Teatro López de Ayala de Badajoz

El humorista, monologuista y actor sevillano Juan Amodeo presenta este viernes, día 11, a las 21,30 horas, en el Teatro López de Ayala de Badajoz, un nuevo espectáculo de humor titulado 'El juicio final', cuyas entradas están a la venta a un precio de 20 euros

Juan Amodeo lleva más de cuatro años de gira con sus espectáculos por toda la geografía española compaginándolos con sus famosos 'sketches' en Instagram, que acumulan miles de visualizaciones y que le han hecho convertirse en uno de los mayores 'influencers' y humoristas "de mayor tirón" en la actualidad.

Sus estudios de interpretación y clown le han valido para desarrollar sus dotes interpretativas y de improvisación, con las que ha creado una manera única de comunicación. Su sello tan característico a la hora de hacer humor le convierte "en un referente y uno de los humoristas más reclamados", según indica el López de Ayala en nota de prensa.

En esta ocasión, el humorista sevillano Juan Amodeo estrena 'El juicio final' tras haber llenado los mejores teatros de todo el país con su anterior show 'La Máquina del Tiempo'.

"Quizás piensas que eres una buena persona. ¡Y probablemente lo eres!, pero seguramente en alguna ocasión has tenido pensamientos que no son de buena persona, aunque solo sea por un segundo. Seguramente has visto a alguien tropezar por la calle y se te ha escalado una risilla. Eso, amigo mío, es de ser mala persona", dice sobre el espectáculo.

"Cuando mueras, te procesarán en un juicio en el que se decidirá si entras en el cielo o bajas al infierno. No tendrás abogado, así que tendrás que defenderte tú mismo de todos los errores que has cometido", agrega igualmente. Además de hacer reír, este monólogo está pensado para hacer pensar al espectador, concluye el comunicado.