Homenaje a Freddie Mercury en el López de Ayala

‘Recordando a Queen. 30 años sin freddie’, llega al Teatro López de Ayala de Badajoz. Unespectáculoque rinde homenajea las canciones de lamítica banda británica protagonizado por el cantanteMomo, acompañado por extraordinarios músicosy que se celebra elpróximosábado 29de enero, a las 21:00 horas, en el teatro López de Ayala. El precio de las entradas de20€y el día del concierto 25 €.

Recordando a Queen. 30 años sin Freddieesunshow lleno de luz, color, rock, y sobre todo de un demoledor sonido Queen.

“Momo tiene una descarada calidad, no conoce el miedo y canta como el diablo. A Freddie le hubiera encantado”. Así definía Brian May a Momo.Un homenajea Queenque nace desde el corazón de este increíble artista a una de las bandas de rock más representativas del sigo XX.

Quince años recorriendo los escenarios de todo el país llevando este sincero tributo a la banda que lideró Freddie Mercury, convirtiéndose en el mejor y más longevo tributo a Queen de nuestro país.Momo y su espectacular banda, ejecutarán con la maestría de siempre, un repertorio con las canciones más conocidas de la emblemática banda británica.

Con el profundo conocimiento del legado musical que versiona, el que fuera elegido por el propio Brian May para protagonizar la primera versión española del musical We Will Rock You y su banda, derrocharán todo su saber hacer sobre las tablas.