La carretera que parte en dos un yacimiento romano en Badajoz

Cuando en 1940 se tendió la carretera provincial BA-004 de Ahillones a Reina en la Campiña Sur de Badajoz, se desconocía que esa vía construida sobre un antiguo camino vecinal estaba partiendo en dos una antigua ciudad romana. Regina Turdulorum dormía bajo esos campos de Casas de Reina, a los pies del Cerro de las Nieves, pero aún faltaba más de una década para que el arqueólogo Martín Almagro Basch presentara un proyecto para excavar en el lugar y aún más para que estos estudios comenzaran en los años setenta del siglo pasado. Desde entonces, en este paraje que se conocía por el nombre de 'los paredones' ha salido a la luz el teatro romano cuyos restos visibles dieron pie al topónimo.

Para aplanarlo, se utilizaron las grandes piedras que los obreros iban encontrando en la zona ?provenientes de un edificio del foro y de un teatro romano?y se cubrió de zahorra para nivelarlo. A partir de 2021, la Diputación de Badajoz decidió acondicionarlo y asfaltarlo, a pesar de que ya existe otra carretera que conecta ambas poblaciones; bien es verdad que esta última da un rodeo que obliga a circular unos pocos minutos más. No obstante, lo único que se interponía ante las nuevas obras de la denominada BA-004 no fue problema para los promotores: las máquinas tenían orden de pasar por encima del yacimiento de Regina Turdulorum. Pero el encargado del complejo monumental, al ver llegar a las asfaltadoras, avisó a los arqueólogos de la Junta y estos lograron detener los trabajos. “Los paramos a tiempo e hicimos el informe correspondiente. Afortunadamente, no hubo daños”, explican fuentes arqueológicas.

La Comisión de Monumentos de Badajoz estudió el asunto el pasado septiembre y encontró una posible solución: acondicionar otro camino que no daña el yacimiento. Pero ha surgido un nuevo problema: hasta dentro de cuatro años no podrán llevarse a cabo las obras por falta de fondos europeos. No obstante, el alcalde de Casas de Reina, Agustín Castelló, reclama una solución pronta para “eliminar en el menor tiempo posible la carretera que cruza Regina por encima del cardo maximus [vía principal norte-sur] de la ciudad”.

Según explica Isidro Díaz, portavoz de portavoz de la asociación Regina Viva, que promociona el yacimiento romano, «Estaba el proyecto ahí, se iba a desviar», dice, pero para su sorpresa en las últimas semanas, la BA 004 «no solo no se ha desviado sino que ha sido preasfaltada a la altura del yacimiento por unas obras de mejora y reacondicionamiento llevadas a cabo por la Diputación de Badajoz». Arqueólogos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura paralizaron las obras justo «cuando se iba a proceder al asfaltado del trazado en el tramo que atraviesa el yacimiento».





Castelló insiste: “Hay otras carreteras que llevan a Regina, por lo que no es necesario asfaltarla. Es más, es necesario eliminarla para unir las dos partes del yacimiento dividido, porque en su lado este se encuentra la necrópolis. Ese terreno es del Ayuntamiento, por lo que no tendríamos ningún problema en ampliar el yacimiento”.

La Diputación de Badajoz, por su parte, asegura que, tras varias reuniones con la Junta de Extremadura, se siguen estudiando “diversas alternativas constructivas”. “No vamos a llevar a cabo”, explica un portavoz, “ninguna actuación, hasta que no tengamos el visto bueno de Patrimonio y encontremos una pronta solución a la situación”.





Desde la asociación cultural Regina Viva, se indica que han pedido explicaciones, pero nadie les aporta una visión global de lo que ha podido ocurrir, ni la Diputación, ni la Junta. Y añaden: “Resulta increíble que la falta de coordinación entre unos y otros haya provocado que estemos en esta situación. Todo hace señalar que la carretera acabará asfaltada, aunque de momento está todo latente. Estamos en vía muerta”.

Fundada en el siglo I d.C. en la vía que unía Hispalis (Sevilla) con Emerita Augusta (Mérida), Regina Turdulorum creció sobre todo por el hierro y la galena argentífera que se extraía en sus cercanías. Todavía estaba habitada en el año 619, pues aparece citada en las actas del II Concilio Hispalense que presidió San Isidoro de Sevilla, pero el declive de sus explotaciones mineras había ido menguando su población y las convulsiones a raíz de la invasión árabe terminaron por empujar a sus habitantes a las alturas del cerro, donde se levantó la Alcazaba de Reina.

Son cinco los edificios exhumados, tales como una basílica y diversos templos dedicados a Juno, Júpiter y Minerva, aunque el anfiteatro y el circo aún no han sido localizados. De las edificaciones excavadas en 2008 destacan una dedicada al culto imperial y el gran mercado. Los hallazgos siguen produciéndose, el último una lápida mortuoria dedicada a una esclava llamada Rufina, que fue liberada por Lucio Rufino Terenciano, que a su vez había sido esclavo.

El conjunto es visitable, con una media anual de más de 40.000 personas, que también pueden asistir a las representaciones teatrales que se realizan en el teatro romano (Noches de Regina y Festival Regina). Lo único que no se puede contemplar es una estatua de la diosa Juno que fue trasladada al museo provincial, que Regina Viva reivindica que sea llevada al yacimiento, y el cardo maximus, que está debajo de la carretera que se iba a asfaltar.