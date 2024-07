Un apostante badajocense gana más de 46.000 euros en La Primitiva

El sorteo de 'La Primitiva' del 27 de julio ha traído una grata sorpresa para un residente de Badajoz, quien se ha embolsado la cantidad de 46.085,06 euros con un boleto de segunda categoría. La apuesta ganadora fue sellada en el Despacho Receptor 08.780, ubicado en la Avenida José María Alcaraz y Alenda, 10, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Además de este boleto premiado en Badajoz, hubo otros cuatro acertantes de segunda categoría (cinco aciertos más complementario). Estos boletos fueron validados en la Administración de Loterías número 3 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), en la número 16 de Lleida, en la número 1 de Mairena Del Alcor (Sevilla) y en la número 3 de Marín (Pontevedra).

La Primitiva es uno de los sorteos más populares en España, ofreciendo diversas categorías de premios. En este último sorteo, no hubo boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos más Reintegro), lo que ha generado un bote acumulado. Con el bote generado, en el próximo sorteo un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar hasta 72.000.000 de euros.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 1, 5, 13, 32, 42 y 44. El número complementario fue el 2, el reintegro el 4 y el Joker, 7539401. La recaudación total del sorteo ascendió a 12.421.221 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) hubo un boleto acertante, validado en la Administración de Loterías número 1 de Santa Susanna (Barcelona), situada en el Centro Comercial Susanna, L-11, Ctra. Nacional, km 673.“Este boleto premiado en Barcelona es el único de su categoría en esta edición,”informó la administración local.

La Primitiva sigue siendo una de las opciones preferidas por los españoles para tentar a la suerte, y con premios que alcanzan cifras millonarias, la emoción de cada sorteo atrae a miles de jugadores en cada edición.