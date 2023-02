Alcalde de Badajoz intentará trasladar en persona a Sánchez demandas de una ciudad "castigada" por el Gobierno

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, intentará hacer llegar personalmente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, o en caso contrario por los cauces oficiales, una serie de demandas "comprometidas, y como siempre olvidadas" y de reclamaciones ante una ciudad "castigada" por un Ejecutivo central "que pone sus intereses políticos por delante de los intereses de los pacenses" y que Sánchez "solo" visita para actos del PSOE.

Sobre dichas reclamaciones, ha precisado que si tiene la oportunidad de dárselas personalmente lo hará, pero "obviamente también por conducto oficial para cerciorarnos de que llegar, llega", y ha apuntillado que si previamente a dicho acto hay posibilidad de poder ir a entregar esta carta al presidente del Gobierno, que entiende que no llegará directamente, se la hará llegar y, en caso contrario, por vía oficial.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa junto a los miembros del equipo de gobierno, en la que ha reconocido que preferiría no tener que dar esta comparecencia, pero se ve "obligado" ante la visita de Sánchez a la ciudad para presentar a Ricardo Cabezas como candidato a la Alcaldía de Badajoz por el PSOE.

Al respecto, ha querido remarcar que las únicas visitas que ha realizado Sánchez a la ciudad han sido para realizar actos de su partido, el PSOE, "nunca" para interesarse por la situación de Badajoz, y "por supuesto ni tan siquiera" para visitar o interesarse por la situación de los afectados por las inundaciones que sufrió esta ciudad, entre otras, en diciembre.

Según Gragera, para este equipo de gobierno "Badajoz está por delante de todo" y tienen la "obligación" de exigir al presidente del Gobierno una serie de demandas históricas de esta ciudad que no se han visto "ni atendidas, ni escuchadas" durante todo su mandato que se remonta al año 2018, "cinco años después, y para desgracia de los pacenses, no se ha cumplido ni una sola de ellas".

En este punto, ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento de Badajoz lleva "años" reclamando una inversión "justa" a la Junta de Extremadura y al Gobierno de España, y en que este viernes pueden decir que "no hay respuesta", razón por la cual la Junta de Gobierno Local ha acordado hacerle llegar al presidente del Gobierno, igual que ya hiciera en su momento al presidente de la Junta y a la Delegación del Gobierno, una serie de demandas "prometidas, comprometidas, y como siempre olvidadas, pospuestas".

De este modo, remitirán a Sánchez una serie de reclamaciones "para que vuelva a quedar constancia de la enorme deuda que tiene acumulado el Gobierno de España con la ciudad", a tenor de lo cual ha detallado que van a exigir la "inmediata" electrificación de la línea Badajoz-Madrid y "no solo" el tramo extremeño.

Sobre esto último, ha reclamado que "dejen de mentirnos" y que les explique por qué el PSOE de Toledo y el de Castilla-La Mancha han presentado alegaciones al trazado del AVE, lo cual va a provocar que esta línea Madrid-Badajoz no esté operativa antes del año 2030. "Que dejen de mentir a los vecinos con el AVE extremeño, no existe, no va a estar operativo y el PSOE es responsable de ello", ha dicho, como también exigirán la mejora de la línea ferroviaria a Puertollano.

LA AUTOVÍA AL LEVANTE Y LA BADAJOZ-CÁCERES

Otras reclamaciones pasan por exigir la autovía al Levante o el arreglo "inmediato" de la carretera a Cáceres y "por supuesto" la construcción de la autovía, al hilo de lo cual ha expuesto que han pasado dos meses desde el socavón que la tormenta Efraín produjo en diciembre en la Nacional 523 que une Cáceres y Badajoz, "y el Gobierno no ha dado respuesta ni tiene plazos concretos para que se restablezca el tráfico normal", algo que ha tachado de "una vergüenza".

También exige el gobierno local la implantación de un sistema antiniebla "adecuado" para el aeropuerto y una terminal de carga, y que se dote a la ciudad de una infraestructura eléctrica "adecuada", al hilo de lo cual ha matizado que "se le llena la boca" hablando de economía verde y del futuro del hidrógeno y de la energía solar, pero no han previsto las infraestructuras eléctricas necesarias para ello, y no existe capacidad suficiente para albergar todos los proyectos industriales que están prometiendo.

Igualmente, reclaman el inicio "real" de obras que han anunciado "durante años y que no empiezan jamás", como la denominada 'humanización' de Ricardo Carapeto, la segunda rotonda de Cerro Gordo, el inicio del desdoblamiento de la Carretera de Sevilla o la Autovía a Granada, además de la apertura "definitiva" de los juzgados.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Finalmente, ha citado que el Gobierno se sume al Consorcio del Casco Antiguo, y que se cumpla el compromiso adquirido por los ejecutivos de España y Portugal para instalar el Centro Ibérico de Energías Renovables (Ciere) en Badajoz "reformulando o no" y al que no renuncian; como también exigirán que pongan "ya" en manos de los afectados y "sin excusas" ayudas directas por las inundaciones. Se trata, para Gragera, de "hechos objetivos, sin sesgo" que todos pueden ver, porque "nada de lo prometido llega a Badajoz" ni "llegará si quien toma las decisiones no cambia.

"¿Qué ha hecho el Gobierno de España en estos últimos cuatro años por Badajoz? Nada. Este trato del Gobierno de España y del PSOE es lamentable, como lo es la posición que toma el portavoz del PSOE en nuestra ciudad, que se hace acompañar por Sánchez a pesar del daño causado a su ciudad", ha dicho, para reiterar que no ha existido ni un avance ni inicio de obra en la ciudad en los últimos cuatro años, "únicamente" la reforma de una estación de tren "sin tren".

RICARDO CABEZAS

El alcalde de Badajoz se ha referido a Ricardo Cabezas y ha aseverado que este viernes "no hay duda alguna" y "Sánchez en Badajoz se apellida Cabezas", que "son lo mismo" y, en concreto, Cabezas "no es de Badajoz" sino "de Pedro Sánchez" y cada vez que ha tenido que elegir entre ambos "ha dejado muy claro que elige a Sánchez, hoy es la prueba de ello".

Para Gragera, en la tarde de este viernes en el acto del PSOE hablarán "seguramente" de "cambios de chaqueta": "para cambio de chaqueta el del señor Cabezas, se ha quitado la chaqueta de Badajoz y se ha puesto la de Sánchez y su Gobierno; ese Gobierno que jamás gobernaría con Podemos", que "jamás indultaría a golpistas", que "jamás eliminaría el delito de sedición ni el de malversación" y "ese Gobierno que pretende matar a nuestro campo, y a nuestra caza".

Un Gobierno, concluye, que "libera y rebaja condenas de agresores sexuales y violadores, poniendo en riesgo a esas mujeres que dice defender" y que "mata a impuestos a las clases medias y que ahoga a las familias". "Esa es la chaqueta que hoy se pone el señor Cabezas, una chaqueta que no se va a poder quitar jamás", sentencia, junto con que han enviado cartas al Gobierno, a distintos ministerios y a Sánchez sin obtener respuesta, y por eso este viernes van a insistir y, ante la visita de este a la ciudad, quieren hacerle llegar en persona estas reclamaciones.