El CD Badajoz no hará ningún ERTE

El fichaje de Moises de Hoyo tiene sus motivos: la preparación física de los jugadores (incluído en este periodo de mantenimiento). De Hoyo fue el pilar de la preparación física del Sevilla FC de Unai Emery, que se agenció con una facilidad y un despliegue físico absolutamente asombroso de tres títulos de la UEFA Europa League, además de, según se cuenta en el barrio hispalense de Nervión (donde no se para de llorar su marcha), una profesionalidad encomiable y otras muchas aportaciones en la modernización del área física.

Moisés de Hoyo, licenciado por el INEF y recuperador, Doctor en Ciencias de la actividad física y el deporte además de graduado en Fisioterapia, sustituye a Pedro Abraham en la preparación física de la plantilla de cara a reanudar la competición en cualquier momento. Moisés ya ha comenzado a trabajar en el día a día del cuerpo técnico blanquinegro, de momento desde casa, y se conecta a diario con los jugadores para realizar el seguimiento. El club ha facilitado el equipamiento de material a cada uno se sus efectivos.

PERO... ¿CUANDO VOLVERÁ LA COMPETICIÓN?

Ahí se encuentra la gran incognita. El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, expuso este miércoles una serie de medidas que se la Federación ha tomado para respaldar y ayudar a los clubes a superar la crisis por el coronavirus y señaló por donde va a estar la posición de la entidad: "Siempre hemos abogado porque una temporada con muchos partidos disputados, más de la mitad, debe acabar. La única forma de no estropear esta tamporeada es acabarla, sea cuando sea. Y ya veremos qué hacemos la siguiente. Hay que dar la posibilidad a los equipos de bajar o subir en el terreno de juego. Que solo hubiera asecensos y no descebsos sería un desastre para todo el fútbol".

Es por tanto seguro que la temporada terminará. Y con esa seguridad trabaja ya Joaquín Parra, el máximo representante del CD Badajoz, que insistió anche a esta redación que "el Badajoz es un grande. No se que hará el FC Barcelona pero nosotros no vamos a dejar a ninguno de nuestros jugadores cobrando el paro. Nosotros no vamos a hacer ningún ERTE".

Esta posición contrasta con la de otros clubes de la categoría que han solicitado la clausura de la actual competición pidiendo que no haya descensos en lo que parece un intento de ganar con la pandemia lo que no han sabido o no han podido ganar en el campo.