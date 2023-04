Ignacio Gragera, en Cope: "Yo no me siento un tránsfuga"

El alcalde de Badajoz y candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Ignacio Gragera, ha cerrado nuestro especial electoral con una entrevista de más de media hora donde ha hablado de todo lo que concierte al presente y futuro de la ciudad. Repasamos su entrevista en titulares:

“Tenemos que seguir incidiendo en las mejoras que estamos llevando acabo, pero no nos podemos conformar. Hay que reducir aún más el tiempo de respuesta por parte de la administración. Y, sobre todo, hay que seguir posicionando a Badajoz dentro del panorama nacional y portugués. La única manera que tenemos de crecer es mirar a Portugal y al Atlántico”

“Este puesto desgasta. Son muchas responsabilidades y eso se nota, pero compensa”

“Ahora tengo más experiencia que en 2019 y conozco mucho mejor tanto el Ayuntamiento como la ciudad. Hay gente que dice que Badajoz es una ciudad pequeña, pero que va. Badajoz tiene muchas realidades y creo que he aprendido mucho estos años”

“Yo no me siento un tránsfuga. La crítica está ahí y de eso no me puedo quejar, no puedo estar pendiente de todo lo que se dice de mí. Mi objetivo es seguir trabajando para la ciudad. Tengo que olvidarme de las críticas”

“La gente puede pensar lo que quiera, pero lo que yo siento en la calle es cariño. La gente me anima a seguir trabajando”

“El Partido Popular me ha recibido muy bien. Tenemos una idea de ciudad muy parecida y llevamos tiempo trabajando juntos. Hemos sido capaces de sacar muchos proyectos adelante. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo”

“(Sobre la lista del PP en Badajoz) No se trata de “cargarnos” a nadie. Hay que agradecer a los compañeros que no siguen todo su trabajo, pero creíamos que había quedar un nuevo impulso a la ciudad con perfiles diferentes. El trabajo de Paloma, Guti, Blanca es tremendo. Han dedicado parte de su vida a Badajoz”

“Ellos -los concejales que no siguen- entienden que hay que tomar decisiones. En la política como en la vida, las etapas terminan. Sigo teniendo buen rollo con ellos, aunque alguno se haya decepcionado”

“Tengo que ser alcalde porque tenemos una idea de ciudad clara y porque queremos mucho a Badajoz, es el foco de todo lo que hacemos día a día. Y porque planteamos una alternativa a todo lo que hace el PSOE. Con nosotros, la gente sabe lo que vota”

“Hay una buena relación con Cavacasillas. Nosotros hemos vivido situaciones complicadas juntos, como una pandemia, y eso une. Estoy muy contento de seguir compartiendo proyecto con él”

“(Sobre la tensión con Cavacasillas antes de su fichaje por el PP) Cada cual defendía lo que entendía que era mejor para la ciudad. Yo no lo vi como tensión ni tirantez”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“La experiencia en política no es condición para entrar en política. Mariema (Seck) es una persona que aglutina muchas sensibilidades, es un perfil que engancha con los jóvenes y estamos convencidos de que hará un gran trabajo”

“Vamos a por la mayoría absoluta. Hay dos clases de futuro: el del PSOE, que ya sabemos lo que hacen en sitios como Mérida, y el nuestro, con impuestos bajos y una ciudad atractiva para la inversión”

“No miro los sondeos. Yo quiero la mayoría absoluta. Hasta el 28 de mayo solo hablaré de eso, de ganar con mayoría absoluta. Si después necesito apoyos, yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo. Así funciona la política local”

“Ricardo (Cabezas) rompe relaciones con todo el mundo. Es una persona complicada, que no admite críticas. Se califica solo. Él solo tiene en mente una parte de la ciudad, la que lo adula y le dice lo guapo que es. Sería incapaz de gobernar para todos. Badajoz no merecería un alcalde así, un alcalde que odiase a una parte de la ciudad. Él me acusa de traidor, pero forma parte de un partido traidor que ha abandonado a la ciudad”

“Con este Gobierno es imposible ir de la mano. No recibo contestación nunca. No han llevado a cabo ni un proyecto en la ciudad. Ni uno. Solo hay un motivo por el que la Junta y el Gobierno nos han abandonado, porque aquí no gobierna el PSOE”

“(Sobre la polémica del HUB) Que la Junta demuestre si la UCI ha dejado o no de estar operativa. Que lo demuestre. No se puede mentir a la gente. Y no es solo el Universitario. El Materno está igual. Es un castigo consciente y voluntario”

“Yo estoy dispuesto a ir de la mano con Salaya para reclamar el arreglo urgente del socavón de la N-523, pero, en este tiempo, no se ha avanzado prácticamente nada. No han quitado ni los conos y todavía siguen sin abonar ayudas a los afectados por las inundaciones”

“Me quedo con lo bueno del Carnaval, aunque por supuesto hay cosas mejorables. Este año no salió todo bien, pedimos disculpas, y trataremos de mejorar. Es muy importante para la ciudad”

“A Guti le ha pesado mucho todo lo que ha pasado, porque la crítica fue importante, pero él hizo un trabajo desde su profundo amor por el Carnaval”

“Entendemos la situación del Casco Antiguo, pero no se puede resolver en 2 meses. Ahora bien, allí donde estamos actuando, la gente está llegando. Estamos empezando a ver los frutos y está creciendo la población”

“La única institución que ha apoyado al Club Deportivo Badajoz es el Ayuntamiento, diga lo que diga Ricardo Cabezas”

La Diana de Ignacio Gragera

Vox: Partido sin las ideas claras en Badajoz

Ciudadanos: No sé hacia dónde va

Unidas Podemos: Políticas trasnochadas

PSOE: Atraso secular

Marcelo Amarilla: No lo conozco mucho, una incógnita

Ángela Roncero: Tampoco sé a dónde va

Erika Cadenas: Vive a veces en una realidad paralela

Ricardo Cabezas: Persona vengativa y rencorosa

Fernández Vara: La eterna promesa incumplida

Pedro Sánchez: Mentiroso patológico

María Guardiola: La esperanza

Núñez Feijóo: La perfecta respuesta a un gobierno mentiroso

Cavacasillas: Un gran compañero

Partido Popular: Realidad, sensatez, presente y futuro

Ignacio Gragera: Un tío honesto, que quiere a su ciudad