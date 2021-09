La familia Deus, corazón blanquinegro en Coruña

A poco más de 24 horas del partido entre Deportivo y Badajoz, conocemos la historia de la familia Deus, naturales de Coruña pero aficionados blanquinegros desde hace treinta años. Gonzalo, que fue con quien empezó esta locura, se acercó al Badajoz gracias al videojuego PC Fútbol en el año 1991 y, desde ahí, su amor por las franjas blancas y negras no ha hecho sino crecer: "con once años, el Dépor estaba en Primera y necesitaba un equipo para jugar en Segunda, me decidí por el Badajoz y me enamoré de Rafa Pozo".

De hecho, el amor por el icónico futbolista es tal que Hugo, su hijo, también es un loco de Pozo: "hicimos una vídeollamada con Rafa y mi hijo, que es súper nervioso, estuvo quieto y escuchando durante diez minutos". Deus consiguió estar en el Vivero gracias al ex presidente Pablo Blázquez y también estuvo presente en el fatídico Badajoz - Amorebieta, del pasado año: "el viaje de vuelta, de siete horas, se convirtió en uno de nueve, tenía que parar para llorar".

Meses después el fútbol le brinda la oportunidad de ver a sus dos equipos, en el estadio de su vida. "Ojalá empaten y los dos puedan seguir ahí arriba", dice. Además, Gonzalo y su hijo Hugo serán, salvo cambios de última hora, los únicos aficionados del Badajoz en Riazor, puesto que el equipo local no ha cedido entradas a los blanquinegros.

En cualquier caso, pase lo que pase, Gonzalo y su familia nos vuelven a demostrar que el fútbol no es solo fútbol.