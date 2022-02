Una cláusula del contrato del antiguo mercado estipula que "no procede la revisión de precios" que pide la UTE

Les venimos contando en COPE que la UTE adjudicataria de la reforma de la plaza del mercado (Acsa-Sendín), ha solicitado una revisión de precios por el “aumento de los costes de la materia prima”.

El concejal de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Almendralejo, Antolín Trigo, ha afirmado que los técnicos municipales van a estudiar esta petición, y ha asegurado que “cuando el plazo de ejecución es de 12 meses, la empresa puede solicitar una revisión de precios porque la ley lo contempla, pero no solo por eso, sino porque ya han pasado dos años desde la adjudicación. Se está estudiando jurídicamente”.

Lo dicho por Trigo no concuerda con lo que dice la cláusula vigesimosegunda del pliego de cláusulas administrativas del contrato de reforma de la plaza de abastos: “No procede en este contrato la revisión de precios”.

Por su parte, el PP ha remitido un escrito al alcalde en el que solicita información sobre el proyecto de ejecución presentado por el adjudicatario, documentos de solicitud de modificación del importe de adjudicación y las actas de reuniones mantenidas con el adjudicatario en las que se hayan tratado cuestiones técnico-económicas del contrato de referencia.

Fuentes del PP han explicado a COPE que para que haya una revisión de precios “aparte de haberse contemplado en el contrato, debe estar ejecutado un 20 por ciento del importe de dicho contrato y que hubieran transcurrido dos años desde su formalización. El contrato no ha empezado. El plazo de ejecución son 12 meses desde la firma del acta de replanteo, que no se ha producido. Es que la obra, sencillamente, no ha empezado”.