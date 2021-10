Ribera alerta sobre problemas en la Salud Mental de los mayores con el rechazo a la comida y el aseo

El Hospital Ribera Almendralejo alerta sobre problemas en la Salud Mental de los mayores, que se han visto acentuados por la pandemia, y que pueden empezar por el rechazo a la comida y al aseo, por una permanencia excesiva en la cama (cliniofilia), por cambios de humor repentinos o comportamientos emocionalmente inadecuados. “Estos son algunos de los síntomas que las familias y los profesionales que atienden a los mayores deben controlar para buscar soluciones”, según explican la doctora Sandra Araya y Mari Carmen Macías, coordinadora asistencial del centro, gestionado por el grupo sanitario Ribera, en el contexto del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado ayer.

Durante el año y medio en el que las restricciones a la movilidad y a las visitas ha sido más intensas, “el componente ansioso-depresivo de los pacientes que sufren esa enfermedad se ha visto exacerbado. Afortunadamente, muchos van volviendo a la normalidad emocional con la flexibilización de las visitas”, asegura la doctora Araya. En los pacientes no diagnosticados de depresión, “hemos detectado un estado anímico triste”, añade Mamen Macías. “Hay que tener en cuenta que algunas de las emociones más habituales entre los mayores durante esta pandemia son el miedo y la soledad, pero también el sentimiento de tristeza por no estar más acompañados en lo que presuponen la fase final de su vida”, explica la coordinadora asistencial en Ribera Almendralejo, que matiza que “en algunos pacientes podemos hablar, incluso, de sensación de abandono, porque no comprenden la necesidad de restricciones”.

Los profesionales del Hospital Ribera Almendralejo tienen una larga experiencia en la atención a pacientes mayores y con enfermedades crónicas. Por eso, a través de su coordinadora asistencial, aconsejan a las familias a que trabajen con las personas mayores de su entorno la educación en salud, con un control y fomento de hábitos higiénicos adecuados. “Debemos insistir con ellos en la necesidad del uso correcto de mascarilla en espacios cerrados, intentar limitar los grupos de convivencia y, por supuesto, recomendar la vacunación frente al Covid”, asegura la doctora Araya. También es importante, añade, “fomentar un modo de vida activo, teniendo en cuenta todas las precauciones, pero manteniendo una actividad razonable, que les suponga moverse y relacionarse con otras personas”.

Con pandemia o sin ella, una persona mayor necesita sentirse valorada, querida y respetada. “Consideramos muy importante respetar su autonomía y su intimidad, en la medida de lo posible, potenciar el mantenimiento de su red social, escucharlos, saber cuáles son sus necesidades y que se sientan comprendidos”, asegura. Y añade: “Tenemos que darles la confianza suficiente para expresar sus miedos, inquietudes o dudas, para poder ayudarles”.

Sobre el hospital y el grupo Ribera

Desde enero de 2021, el grupo Ribera gestiona el Hospital de Almendralejo, tras el acuerdo con Cajalmendralejo, con el objetivo de convertir este centro en un hospital y complejo sociosanitario de primer nivel en Extremadura. El convenio con el Ayuntamiento de Almendralejo y el Servicio Extremeño de Salud convierten a este hospital en un ejemplo de colaboración público privada, al que el grupo Ribera brinda su experiencia y excelencia demostrada, tras más de dos décadas de gestión de centros sanitarios en proyectos nacionales e internacionales. En España, Ribera está presente en cuatro Comunidades Autónomas y gestiona ocho hospitales, cuatro de ellos universitarios, y más de 60 centros de salud en la Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia y Extremadura. Cuenta con varios proyectos a nivel internacional, así como con una central de compras, Ribera b2b, una división tecnológica Futurs y una división de laboratorio Ribera lab. Los accionistas de Ribera son la aseguradora americana Centene Corporation (90%) y Banco Sabadell (10%).

El grupo Ribera está trabajando en la renovación de las infraestructuras del hospital Ribera Almendralejo, junto con Cajalmendralejo, propietaria del recinto. En la actualidad, el hospital cuenta con 60 profesionales, pero el compromiso del grupo sanitario con el proyecto supondrá la creación de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, además de la implicación en el tejido social, empresarial y cultural del municipio, con iniciativas enfocadas a la prevención y la educación para la salud.