Ramírez: "No comparto que Ciudadanos se atribuya, a veces, el mérito que corresponde a todo el gobierno local"

COPE le ha preguntado al alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, por las declaraciones hechas por el candidato a la Alcaldía por Ciudadanos y socio de gobierno, Juan Arias, en las que hablaba de nefasta gestión en el ayuntamiento en los últimos 20 años, en los que fueron alcaldes el propio Ramírez y Lobato.

Unas declaraciones que han llamado la atención teniendo en cuenta que PSOE y Ciudadanos gobiernan en coalición desde 2019. Arias llegó a decir que la opción del PSOE como socio de gobierno “no era la mejor, pero sí la menos mala”.

Ramírez no comparte la opinión de Arias, como no podía ser de otra manera, y tampoco que Ciudadanos “se atribuya, a veces, el mérito que nos corresponde a todo el equipo de gobierno”. A pesar de ello, Ramírez dice distinguir lo que es el gobierno de los partidos: “Intento separar las cosas. A nivel de gobierno no tenemos ningún problema. Intentamos estar unidos y hacer las cosas por consenso”, para añadir que lo de Arias “es un exceso propio de campaña electoral”.