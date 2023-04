Oleada de robos: Varios cacos entran en pequeños comercios buscando el dinero de las cajas registradoras

Oleada de robos en establecimientos de Almendralejo, principalmente en pequeñas tiendas de alimentación. Hace unas semanas, unos cacos accedieron a varios comercios con la intención de llevarse el dinero de las cajas registradoras. Si no hay botín, no suelen robar productos, aunque, de algunos lugares, se han llevado botellas de alcohol.

Lo más reciente ha ocurrido esta madrugada, en un pequeño comercio de alimentación en la calle Zurbarán, donde han roto unos cristales forzando la puerta y buscando, de nuevo, la caja registradora, que, junto a la pantalla de un ordenador, ha aparecido en el suelo. No se han llevado productos de ningún tipo, solo buscaban el dinero de una caja donde no había nada.

La propietaria del establecimiento ha contado a COPE que “me he enterado porque me ha llamado un vecino diciéndome que había venido la policía. Una clienta les había avisado al ver la puerta abierta y los cristales esparcidos”.

Los propietarios de estas pequeñas tiendas no suelen dejar dinero en la caja: “La dejamos abierta para que se vea que no hay dinero, cuando nos marchamos. Ha sido un susto, no han destrozado nada”.