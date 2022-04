Almendralejo se queda sin residencia medicalizada y Ramírez reconoce que "no me gusta" la decisión de la Junta

Almendralejo no contará con una nueva residencia para mayores y personas dependientes.

El alcalde Ramírez llevaba tiempo realizando gestiones para que una de las ocho residencias medicalizadas que ha proyectado la Junta fuera construida en Almendralejo.

Hace meses, el PP presentó una moción en el pleno, que fue aprobada por unanimidad, en la que se instaba a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a ubicar uno de sus centros en la capital de Tierra de Barros.

Finalmente, los centros de convalecencia que ejecutará la Junta completamente se ubicarán en Jerez de los Caballeros, Herrera del Duque, Guareña, Pional, Brozas y Tejeda del Tiétar. La Diputación de Badajoz colaborará en el de Llerena, y la de Cáceres en el de Pescueza.

En este sentido, la portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente,

ha señalado que parece más bien un reparto al “estilo Sánchez”, con sesgo “político e ideológico”.

La portavoz ha subrayado que, según este nuevo plan, de las ocho nuevas residencias medicalizadas que tienen que ir, en teoría, en cabeceras de partidos judiciales o comarcas, se comprueba que “todas están asignadas a municipios gobernados por el PSOE”.

El PP apunta que una de las residencias, con una inversión de 4,5 millones de euros, ha ido a parar a la localidad de Pescueza, que tiene 100 habitantes, y cuando uno se pregunta las razones, sólo encuentra un dato: “que el director gerente del SEPAD es natural de dicho municipio. A lo mejor tienen otra justificación posible”, pero esta se desconoce.

Este miércoles, en pleno, el concejal del PP José Alberto Pérez preguntaba a Ramírez por esta decisión de la Junta.

El alcalde ha afirmado lo siguiente: “Yo he hecho gestiones oficiales y extraoficiales. La Junta ha tomado una decisión, es su responsabilidad. A nosotros no nos gusta, pero ellos tienen sus criterios. Creo que se han solicitado por el PP esos criterios y espero que los expliquen. A mí me han explicado que son por cuestiones de distancia, de tamaño de las poblaciones, factores que se han conjugado. Éramos los segundos, por así decirlo”.

No obstante, Ramírez ha dejado caer que está trabajando con la consejería en “un proyecto mucho más importante para Almendralejo, que tiene muchísimo interés para nuestra ciudad y que se anunciará en su momento”.