El Extremadura pincha en su estadio y no pasa del empate ante La Estrella

Decepción en la afición del Extremadura tras el empate cosechado este domingo ante La Estrella. Los de Cidoncha no pasaron del cero a cero en un encuentro que dominaron, pero en el que fueron incapaces de hacer un gol. La Estrella contó con el apoyo de 300 seguidores que se dejaron notar en el 'Francisco de la Hera'.

El Extremadura no ha podido ganar esta temporada en los dos partidos ligueros a La Estrella y Garrovilla, y al Santa Amalia, este último en la Copa de Extremadura.

A pesar de su evidente superioridad en la liga, hay dudas en la afición sobre el rendimiento de este equipo, cuando llegue la hora de la verdad: la fase de ascenso.

Este domingo, Cidoncha alineó a Julio Rengel y Josito, dos de los tres fichajes hechos en el mercado invernal. Ambos fueron sustituidos al descanso. El Extremadura mejoró en la segunda parte, tuvo ocasiones que no materializó y el envite acabó 0-0.

La Estrella de Víctor Montaño fue un conjunto solidario, que aguantó fisicamente en un campo grande y que, además, cuenta con, posiblemente, el mejor portero de la categoría: Ismael.

Cidoncha, en rueda de prensa, no fue autocrítico. Alabó a sus jugadores, no hubo reproches e insitió en que hay que seguir trabajando. Al técnico pacense, no le preocupa la fase de ascenso, "porque queda mucho, y primero hay que cumplir los miniobjetivos". Esos miniobjetivos, salvo catástrofe, se dan por descontados. El capitán, Álex Murillo, habló de "punto positivo, pero insuficiente" y de que "tenemos que exigirnos un poco más y dar un pasito hacia delante, aunque la actitud del equipo es de diez".

Por cierto, el presidente del CD Extremadura, Daniel Tafur, presenció el encuentro. ¿Qué habrá pensado?