Quejas por el estado del edificio del centro de mayores: "Es indigno"

Un usuario del Centro de Mayores de Almendralejo, Juan Luis, ha remitido un escrito al SEPAD denunciando el “estado lastimoso” en el que se encuentra el centro.

Este hombre ya venía quejándose en redes sociales desde hace algún tiempo.

“No me interesa, ni me importa si el centro de Almendralejo tiene presupuesto para el mantenimiento o si desaparece por arte de magia, lo que me interesa es la indignidad con la que se está tratando a los mayores, siendo el sector más vulnerable”, afirma Juan Luis, que describe la situación del edificio: “Hace años que no se pinta la fachada y el interior. Hay ventanas que ni abren ni cierran, aseos atascados fuera de servicio, puntos de luz que no funcionan… La cafetería necesita una reforma, por lo que está sin uso, repercutiendo en la sala de juegos, reuniones, lecturas…"

Juan Luis pide a José Vicente Granado, gerente del SEPAD que atienda sus demandas.

En COPE, hemos entrevistado a Juan Luis Ortiz.