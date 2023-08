"El precio del litro de aceite podría subir hasta los 15 euros"

¿Hasta dónde puede llegar el precio del aceite de oliva?

Su coste se ha doblado en un año. Y esto es consecuencia de la ley de la oferta y la demanda, o sea, de la relación entre la demanda que existe de un bien y la cantidad que se ofrece de ese producto en base al precio al que se vende. Es la ley en la que se basa un mercado de libre competencia, sin intervención.

Manuel Zambrano es el responsable de aderezo de la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo. Zambrano, con muchos años de experiencia en el sector, conoce muy bien los entresijos de la aceituna.

“Hay mucha demanda y poca oferta, porque venimos de cosechas no demasiado buenas. Además, la guerra de Ucrania, con la exportación del grano, provocó que el aceite de girasol subiera de uno a cuatro euros, y eso hizo que mucha gente se decantara por el aceite de oliva, acabándose con el stock”.

El sector no tiene una bola de cristal para conocer si el precio seguirá subiendo o no, “pero no tiene buena pinta”, porque, además, no hay previsión de lluvia en el corto plazo. La producción en la zona de Jaén no parece que vaya a ser halagüeña, por lo que el precio “no tiene por qué a ver tocado techo”.

Es evidente que los productores se benefician de estos precios que dañan la economía del consumidor, pero también es un arma de doble filo, porque se puede volver en contra.

“El miedo de los productores y los molinos de almazara es que acabe convirtiéndose en ‘oro líquido’, con un precio de 15 euros el litro, y que, por tanto, se derive el consumo a otros aceites de semilla que tampoco estarán baratos”.

Zambrano añade que “mucha aceituna destinada a mesa probablemente acabe en molino. La aceituna de verdeo es mucho más cara, porque se coge a mano, con macaco. Muchos agricultores destinarán una buena parte de su producción para aceite”.