"El fondo que dota a Khalifa me dice que el dinero llega seguro"

El administrador concursal del Extremadura, Bernardo Silva, ha atendido a COPE Almendralejo para hablar de la situación del club y del comunicado hecho público por los jugadores. Estas son las frases más relevantes de la entrevista:

“El fondo tiene una voluntad inequívoca de inyectar el capital que permita que el club pueda sostener un convenio con los acreedores y con ello garantizar la viabilidad a futuro del mismo”.

“Los problemas para la llegada y entrada de ese dinero no son tranquilizadores para nadie, tampoco para mí”.

Sobre el documento que enviaron los rusos acerca de la transferencia a Khalifa: “Está aportado en el juzgado y del contenido son conocedores por una canal directo la Federación Española de Fútbol, la Federación Extremeña y la AFE”.

“Mantengo contacto diario con el fondo que dota a Khalifa y me dicen que el dinero llega seguro, pero también es seguro que llegan fechas límites”.

“La probabilidad de que el convenio salga adelante esta condicionada de manera inexorable a que antes entre el dinero”.

“El presidente maneja alternativas desde que soy administrador. Me ha comunicado que tiene otras opciones, pero la única que ha formalizado un compromiso de dotar de capital al club es Khalifa, y está aportado al juzgado”.

“No contemplo el escenario de la liquidación, pero nos agarramos al hilo de esperanza de que la financiación llegue”.

“El grupo Khalifa siempre ha sido transparente con la documentación del movimiento del dinero y tengo acreditada documentalmente la firma de los compromisos. Si no se lleva a término, podría incurrir en una responsabilidad, no solo legal sino de imagen en España, con posición incomoda. Esto me hace ser optimista”.