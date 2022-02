La Asamblea rechaza, merced al voto del PSOE, convocar la Mesa de la Sequía

La Asamblea de Extremadura ha rechazado, con el voto mayoritario del PSOE, una propuesta de impulso de Ciudadanos (Cs) que exigía a la Junta que convocara la Mesa de la Sequía para abordar esta problemática, una entidad que, según han recordado los socialistas, no existe como tal.



Aunque dicha Mesa es una figura que jurídicamente no existe, como ha reconocido el diputado de Cs Fernando Baselga, ha pedido una reunión, "se llame como se llame", en la que participen, además de los interlocutores que conforman el Consejo Asesor Agrario (organizaciones agrarias y Junta), la Confederación Hidrográfica y las comunidades de regantes.



"El Consejo Asesor Agrario no sirve para nada si no están presente la Confederación y los regantes", ha reiterado Baselga, quien ha expuesto que la sequía preocupa seriamente a los agricultores, "que no ven garantizados sus cultivos ante la falta de lluvias y los bajos niveles de agua embalsada, por debajo del 40 %".



Ha expuesto que la reserva hidráulica del Guadiana está por debajo de un tercio de su capacidad, y la del Tajo no llega a la mitad. Además, en zonas como la del Canal de Orellana los regantes cuentan sólo con el 20 % de los hectómetros cúbicos concedidos.



"Hay que tomar medidas de inmediato para una sequía que ya ha llevado a programar los primeros cortes de suministro en la mancomunidad de Tentudía", ha incidido el diputado



Aunque el PSOE ha presentado una enmienda de modificación a la propuesta de Cs, en la que se pedía convocar el Consejo Asesor Agrario, la formación naranja la ha rechazado.



El PSOE ha compartido la preocupación existente por la sequía y, tras recordar que dicha "mesa" no existe, ha afirmado que el Consejo Asesor ya se ha reunido y que puede mantener encuentros de trabajo con la Confederación y con los regantes.



Desde Unidas por Extremadura, que se ha abstenido, y en palabras de su diputada Irene de Miguel, se ha criticado que para dichos encuentros y propuestas "no se cuente con los jornaleros, cuyo trabajo depende de cómo evolucionen las cosechas". El PP, que ha respaldo la propuesta de Cs, ha criticado la falta de voluntad del Gobierno regional por poner soluciones reales a las graves consecuencias de la sequía.



También ha sido rechazada con los votos mayoritarios del PSOE una propuesta de impulso presentada por Ciudadanos (Cs), que ha contado con el apoyo del PP y la abstención de Unidas Por Extremadura, en la que se pedía modificar el reglamento de organización y funcionamiento de la Abogacía General de la Junta para incluir "literalmente" que "la Comisión Jurídica tiene su sede en la ciudad de Badajoz".



Sin embargo, el reglamento de organización y funcionamiento de la Abogacía General de la Junta, publicado el pasado 12 de enero, recoge que la organización y funcionamiento de los recursos humanos, presupuestarios y de régimen interior de la Comisión Jurídica deben integrarse en la Abogacía General, cuya sede, han remarcado desde Ciudadanos, está en Mérida.



Cs ha recordado que la Junta de Extremadura expuso en su día que la Comisión Jurídica estaría en Badajoz. Además, su presencia en la capital pacense "va en el mismo sentido que la voluntad del Gobierno central de descentralizar las instituciones del Estado con el objetivo de mejorar la cohesión social y territorial".



Para el PP, la idea de que dicha sede esté en Mérida "para ahorrar" no tiene sentido, pues por otro lado se va el dinero en altos cargos en la Administración.



"Esto no es de dónde va la sede... va de separación de poderes, de la independencia de las instituciones y de quines la componen", han afirmado los populares. Según el PSOE, "no cambia la sede".



En respuesta al PP, la diputada socialista Estrella Gordillo ha pedido a los populares que "no den lecciones de independencia" judicial, y el diputado popular Alfonso Hernández Carrón le ha replicado que ellos -en referencia a los socialistas- tampoco.



Igual resultado ha obtenido una propuesta de impulso del PP, apoyada por UPE y Ciudadanos, en la que se exigía al Gobierno regional que publique y actualice "todos los días" los parámetros referidos al impacto del COVID-19 por provincias y municipios.



El portavoz del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha criticado que la Junta "haya decidido dejar de publicar los datos diarios de personas contagiadas por el virus, el número de hospitalizados y fallecidos" y ha acusado al Ejecutivo de tratar a los extremeños "como tontos".



El PP ha explicado que la Ley General de Salud Pública, sobre derechos y deberes de los ciudadanos en materia sanitaria, recoge que "las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes" de manera que "la información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y comprensible".



"Es evidente que el gobierno regional está infringiendo la ley, que en el caso concreto del Servicio Extremeño de Salud es inadmisible pues tiene entre sus competencias velar por la salud pública de la ciudadanía", ha dicho Hernández Carrón.



Unidas por Extremadura ha defendido la necesidad de que los datos se den diariamente desde la Junta. En la misma línea se ha expresado Cs, que ha asegurado no entender "por qué ahora no" se dan los datos y "antes sí". "Los extremeños tienen derechos a tener los datos completos", ha incidido.



"No hay nada que esconder", ha defendido el PSOE, pues los datos están en los portales informativos de la Junta y del Ministerio de Sanidad, "de acceso para todos y de forma transparente"