Zaplana pasa la Navidad en La Fe

El ex president de la Generalitat y ex ministro, Eduardo Zaplana pasa estas fechas navideñas en la Fe, donde sigue ingresado desde el pasado martes tras siete meses en la prisión de Picassent, y ahora en el hospital por el agravamiento de su leucemia.

El ex president y ex ministro ha hecho público un comunicado a través de su mujer en el que aseguera no entender “por qué se le mantiene en esa prisión preventiva, asegura que dado su estado de salud es "imposible" que pueda fugarse de España porque, además, para él sería una "indignidad", ya que asegura que es inocente.

Además Zaplana insiste en que lo que más le preocupa no es su salud, porque por encima de de ello está la defensa de su honor y su nombre, y el recuerdo que de mi nombre quede a mis hijas y nietos". Y afirma textualmente: "Jamás cobré comisión alguna por unas adjudicaciones públicas y jamás distraje una peseta o un euro de las administraciones públicas a las que serví y de cuya labor me siento muy orgulloso".

A todo ello se añade además, el informe que ha remitido al juzgado número 8 de Valencia el jefe del servicio de hematología del Hospital la Fe, el doctor Guillermo Sanz, en el que asegura textualmente que “el caso de este paciente es una bomba de relojería con posibilidad de muerte súbita e inesperada”.

Un informe con fecha de 20 de diciembre, en el que el doctor asegura que el paciente continua presentando un grave riesgo infeccioso y se le programan pruebas para mañana miércoles 26. Desde su ingreso en prisión, el paciente ha presentado grave deterioro en general, agravamiento acentuado con dos procesos infecciosos de riesgo vital. Las complicaciones infecciosas que muy posiblemente presentará el paciente en las próximas semanas progresarán de forma súbita, por lo que un retraso de horas en su tratamiento comprometen seriamente su vida.