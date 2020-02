Viernes de Cuaresma: ¿Por qué no se puede comer carne y pescado sí?

Tras el miércoles de Ceniza llega el tiempo de penitencia y preparación para la Pascua, la aclamada Cuaresma. 40 días para estar preparados con la particularidad de que los viernes hay abstinencia, es decir, no se puede comer carne. Las dudas vienen cuando sí se puede comer pescado. ¿Por qué ocurre esto?. Esto tiene una explicación.

Durante gran parte de la historia de la Iglesia la carne era considerada como un sacrificio digno, es decir, se asociaba con fiestas y celebraciones. La carne era un manjar que se sacrificaba cuando había un motivo de gran peso para ello. Se comía cuando había algo que celebrar, no era costumbre alimentarse de carne de forma habitual. Sin embargo, como los viernes era un día de penitencia y comer carne era para una celebración, no tenía sentido ''celebrar'' la muerte de Cristo. Pero, ¿por qué el pescado no se considera ''carne''?

La Iglesia se refiere a la abstinencia como animales terrestres. Se considera que la carne solo proviene de animales terrestres y de aves. Los peces no entran dentro de esta clasificación. Además, cabe destacar que el pescado en aquella época no se consideraba un alimento de celebración y mucho menos de sacrificio, por ello, es normal que en un día de penitencia como los viernes de Cuaresma, se viera con buenos ojos comer pescado.

Al final, la intención de la Iglesia es animar a los fieles a ofrecer un sacrificio a Dios que venga del corazón para unir un sufrimiento personal al sufrimiento de Jesucristo en la cruz.

¿Por qué se hace abstinencia los viernes?

Los viernes siempre han sido un día de penitencia especial para el pueblo cristiano y tiene una explicación muy sencilla. Jesucristo sufrió y murió en la cruz un viernes. Por este motivo, los cristianos quieren dedicar este día a unir su sufrimiento con el de Jesús.