Valencia celebra el 'Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido'

Está más extendido de lo que creemos: al 80% de las personas que sufren un ictus, un traumatismo cranoencefálico, falta de oxígeno o un tumor cerebral, les quedan secuelas llamadas: 'Daño cerebral adquirido'. Que no es otra cosa que las lesiones físicas y cognitivas que dejan en el cerebro este tipo de accidentes. También pueden producirse como consecuencia de una meningitis, encefalitis, encefalopatía o absceso cerebral, entre otros.

El 65% de las personas afectadas tienen más de 65 años. Sin embargo, puede sufrirlo cualquier persona de cualquier edad por un factor congénito o porque tenga malos hábitos de vida. Sólo en la Comunitat Valenciana hay 56.000 afectados, la segunda autonomía con más casos detectados, de los cuales 30.000 viven en la ciudad de Valencia.

'Nos llega gente a partir de los 40 años que tiene mucho estrés y malos hábitos de alimentación, tabaquismo o sedentarismo. De hecho, este año tenemos una campaña de salud cerebral para que los valencianos introduzcan en su vida diaria buenos hábitos', explica Paco Quiles, codirector de la Asociación Daño Cerebral Adquirido de Valencia, Nueva Opción.

Gràcies Secretaria de Salud Pública. ???????????? https://t.co/K377A7ySNa — Nueva Opción (@NuevaOpcionDCA) October 26, 2021

La Asociación denuncia que no hay un registro oficial de los afectados en la Comunitat Valenciana, no se les hace seguimiento y que se les da el alta hospitalaria demasiado pronto. 'Lo que queremos es que no se le de un alta hospitalaria prematura, para que la persona termine en el sillón de su casa con un problema de apatía, cognitivo, de comunicación o físico graves que le impida hacer otro tipo de actividades, que no la de estar simplemente en su casa encerrada, que es lo le pasa a la gran mayoría del colectivo', añade Quiles.

Y es que las secuelas no sólo son físicas, tambien las hay cognitivas: problemas de memoria, apatía, concentración, comunicación. Además, en la mayoría de los casos los recursos para su recuperación salen del bolsillo de las familias.