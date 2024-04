Una auditoría revela daños no reparados en el Palau de la Música por 6,4 millones de euros

Una auditoría ha revelado daños en la infraestructura del Palau de la Música de València por importe de más de 6,4 millones de euros y que el gobierno anterior de Compromís y PSPV no reparó cuando lo tuvo cerrado más de cuatro años.



Así lo han indicado a EFE fuentes municipales, que han detallado que el estudio revela "la chapuza de restauración que hizo el anterior gobierno, que se dejó importantes actuaciones pendientes que hubieran evitado las goteras o el mal funcionamiento de parte del escenario".



La dirección del Palau estudiará esta misma semana la auditoría para poder realizar las obras sin tener que cerrar de nuevo el edificio y evitar que afecte a la programación.



Entre las actuaciones: casi dos millones para eliminar las goteras, filtraciones y las inundaciones del vestíbulo, 725.000 euros para la climatización que presenta carencias, la restauración de los baños o la reparación de la plataforma del escenario de la sala principal.



Según las fuentes, PSPV y Compromís "tuvieron más de cuatro años cerrado el Palau por la caída de uno de los techos y no aprovecharon para actuar en todas las deficiencias del edificio, que ya se sabían, pero ni tan siquiera fueron cuantificadas".



"Además, todas estas actuaciones costarán mucho más que si se hubieran efectuado en el momento que se realizó la actuación cuando se cerró", han indicado.



El director del Palau, Vicent Llimerá, ha señalado tras conocer la auditoría que "es un importante revés para el Palau tras la exitosa apertura y la respuesta del público".



"Esta misma semana desde la dirección del Palau estudiaremos esta auditoria para poder realizar las obras sin tener que cerrar de nuevo el edificio, aunque esto de momento no está asegurado porque alguna de las actuaciones son de envergadura y podrían interferir en la programación", ha añadido.



Según Llimerá, "no se entiende como una vez cerrado el Palau no se realizara la obra integral y ahora tendrán que volver las obras; sabiendo que estaban todas estas deficiencias se deberían haber abordado entonces en aquel contrato con un coste de cerca de 12 millones de euros".