Richy Castellanos: "Tener muchos seguidores en redes no es garantía para que un evento sea un éxito"

Es uno de los grandes organizadores de eventos de nuestro país. Un buen hacer y una profesionalidad que se ha ganado a base de trabajo y honestidad. Richy Castellanos, relaciones públicas, presume, eso sí con la boca pequeña, de tener una relación cercana y de amistad con la mayoría de los grandes perfiles que convoca a sus eventos. ‘No sé hacer las cosas de otra forma. Mi padre, que fue matador de toros, se relacionó muy bien en su tiempo y se supo buscar las habichuelas. Él me contaba sus historias cuando llegaba a casa y me dije a mi mismo que haría las cosas igual de bien para conseguir un vínculo cercano con aquellos con los que me relacionase. Y así ha sido’.

Richy nos ha contado hoy, en una entrevista en Trending Cope, cómo ha evolucionado el sector de la organización de eventos y las relaciones públicas con la digitalización. ‘Antes, cuando convocabas llamabas de verdad a la persona. Ahora citas en redes sociales, le mandas un mensaje y, si esa persona quiere, te contesta o no. Antes, para hacer este trabajo, tenías que llamar por teléfono y te ganabas la confianza del artista’.

Sobre los nuevos perfiles influyentes, que han proliferado al calor de las redes sociales, Richy Castellanos lo tiene muy claro: ‘tener muchos seguidores en redes no es garantía para que un evento sea un éxito. De hecho, a veces es todo lo contrario. Yo hago mi trabajo sin postureo de por medio. Los profesionales de verdadero calado son los que llegan de verdad al público y, en ese sentido, mi trabajo es transparente. El cliente me dice lo que quiere y yo le ofrezco lo que es compatible con sus expectativas. Nunca ofrezco nada que no se pueda cumplir, pero sobre todo ofrezco verdaderos perfiles profesionales por su trabajo. No me interesa aquel que está en los medios por puro postureo’.

Precisamente sobre este tema, Richy confiesa su secreto para continuar siendo uno de los mejores relaciones públicas de nuestro país: ‘Nunca presumo de nada. Al que presume de algo, generalmente se le cierran las puertas automáticamente. Este trabajo hay que saber hacerlo bien, para sentirse satisfecho al día siguiente de un evento. Esa es la mejor sensación’.

