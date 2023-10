Qué hacer en Valencia este fin de semana (13.10.2023)

Una agenda que además de cultural es turística porque estos días andamos visitando otras ciudades. No se entendería el turismo sin cultura o viceversa, la cultura sin el turismo.

Las tres provincias de la Comunitat Valenciana presentan espectáculos para ir a ver este fin de semana.





Comenzamos por Castellón

Durante todo este puente el Circo Raluy está instalado en Vila-Real. Este es, sin duda, el espectáculo más espectacular hasta la fecha. Unas funciones en las que cada actuación es una obra de arte por si sola con escenas de máxima belleza, vestuarios exclusivos y extravagantes y números emblemáticos en el mundo del circo como el trapecio volante. Veremos actuaciones donde los artistas llevan el cuerpo al límite y también, se juegan la vida en directo delante del público. Habrá funciones hasta el 15 de octubre.

Mañana en Castellón en La Bohemia Culture Club podremos ver en directo a Ven’nus y L’Home Brut. Dos propuestas de música joven y mediterránea. Por un lado la sabadellense Valèria Saurí una joven que crea su propio camino, íntimo y personal con libertad absoluta para contar su mirada del mundo convirtiéndola en música. Por otro, el grupo de rock alternativo de la Ribera Alta. La formación que debutó en 2016 está preparando nuevo trabajo con un sonido renovado, más guitarrero, ajustándose a las tendencias actuales.

El Teatre Municipal de Benicàssim presenta el domingo la nueva producción de l’Horta Teatre: “L’últim ball”. El montaje quiere ser un homenaje a tantos y tantos actores y actrices teatrales anónimos que, con sus espectáculos, más allá del éxito o del fracaso, del reconocimiento o de los premios, han hecho feliz a mucha gente.

La obra que se podrá ver el domingo por la tarde es un espectáculo de humor. Divertido. Creado para dar risa. Y llorar, como no. Si no lloras, no puedes valorar la risa. Un espectáculo para vivir más intensamente a pesar de que solo sea por un instante con dos grandes de las artes escénicas valencianas: Alfred Picó y Carles Alberola.

La tarde del domingo tiene más propuestas para aprovechar las últimas horas de la semana.

El ciclo Singing in the Cave de les Coves de San Josep en la Vall d’Uixó presenta el concierto del cantautor chileno Manuel García. Calificado como el trovador más importante de su generación en su país, combina una voz reconocible con una destreza absoluta con la guitarra. Su versión del tema 'Te quiero', de José Luis Perales, ponía fin a la película 'El agente Topo”, nominada a los premios Oscar y Goya, entre otros.





Seguimos con Alicante

El Teatre Arniches presenta esta tarde la obra “Visillo”. Un proyecto interesante y necesario por su temática, y por la proyección que ésta necesita, en una sociedad en la que todavía resulta un tabú hablar sobre el placer íntimo y el placer social de la mujer.

Esta obra se enmarca en las nuevas dramaturgias contemporáneas y se divide en un prólogo, cuatro capítulos (la culpa, la soledad, la hermandad y el placer) y un epílogo. Utiliza un lenguaje visceral con mucho simbolismo en el que la danza contemporánea más física, el contenido textual, el teatro físico y la performance conviven con naturalidad. Un trabajo documentado y trabajado desde el respeto y la inquietud de explorar nuevos temas a reflexionar.

El Teatro Principal presenta este sábado la obra “Entre copas” con Juanjo Artero encabezando el elenco. ¿Qué pasa cuando tienes cuarenta y tantos y te das cuenta de que nadie volverá a tutearte? Miguel y Andrés, amigos de toda la vida, se enfrentan a esa pregunta cada uno a su manera. Miguel, divorciado deprimido, escritor frustrado y apasionado del vino, es un pesimista. Andrés, un actor fracasado que está a punto de casarse, un seductor. Ambos deciden realizar un viaje como despedida de soltero intentando encontrar algo que les permita escapar de la mediocridad y sentirse vivos. Hasta que se encuentran con Amaia y Terra…

El Festival Circarte en su decimocuarta edición continúa ofreciendo una programación de reconocida calidad por la provincia, con un abanico de diferentes disciplinas circenses, dirigida al público general, familiar, adolescente

y adulto. Este fin de semana la Compañía Jean Philippe Kikolas presenta en el centro cultural Las Cigarreras su recientemente estrenado espectáculo “Duelo”. Un viaje emocional que transita una atmósfera fantástica para hablarnos sobre la pérdida y la aceptación de la vida, un espectáculo de circo contemporáneo y teatro físico en el que se entona una sinfonía del riesgo cargada de humor negro donde resurgen algunas técnicas de circo clásico como el lanzamiento de cuchillos y el trapecio…con una mirada contemporánea desde su dramaturgia, puesta en escena y plástica únicas.

Otra propuesta de este festival de circo, es la que se verá el domingo en el Teatro Principal de Alicante: 'Creatura’. Música, poesía y circo. La fantasía de la palabra y la realidad del más difícil todavía. Un espectáculo donde contemplar el circo desde una visión poética inspirada en el Bestiario del Circo escrito por Pepe Viyuela. Un homenaje al circo clásico desde una visión poética y musical. El circo como ente nómada, trashumante, que no puede parar de viajar y renacer tanto en el espacio como en el tiempo, uniendo tradición y vanguardia, memoria e imaginación.

El Castillo de Santa Bárbara va a ser escenario del concierto de la cantautora cordobesa Vega. Será esta tarde al atardecer, desde la terraza del castillo con las mejores vistas de la fachada litoral de Alicante.

La compositora nominada al Grammy Latino en dos ocasiones ofrecerá un concierto en acústico en el que los asistentes disfrutarán del entorno y del rock de esta artista independiente.

Y desde el monte Benacantil nos vamos a la sala VB Space para ver otros dos conciertos que os queremos recomendar.

Para los amantes del cine llega el concierto de la Orquestra Lords of the Sound con “La Música de Hans Zimmer”. Un espectáculo impresionante con las mejores composiciones del compositor alemán que trasladarán al público a atmósferas inolvidables llenas belleza con el sonido sinfónico de sus composiciones favoritas e incluso banda de rock con efectos especiales y partes vocales de solistas y coro. Sonarán en directo desde Gladiator, hasta Interstellar pasando por Piratas del Caribe o Misión Imposible. El concierto será esta tarde.

Y mañana en la misma sala alicantina, el sonido tropical de El Gran Combo de Puerto Rico hará bailar salsa a todo el respetable. Pocas agrupaciones musicales han perdurado medio siglo manteniendo inalterable su identidad rítmica, superando los empujes de la industria discográfica y resistiendo los avatares de la cultura de consumo como lo han hecho estos Mulatos del Sabor.

En Valencia este fin de semana tenemos ritmos y contenidos para todos los gustos y edades.

El festival Love to Rock vuelve a La Marina de Valencia este viernes y mañana sábado.

Esta tarde arranca el festival que va a tener entretenidos a miles de fans de las bandas que van a actuar en directo junto al Mediterráneo. Sobre el enorme escenario se podrá ver en vivo a Lori Meyers, Viva Suecia, Cariño, Delaporte, Second, Cupido, Shinova, Quique González, por mencionar a algunos... Además de las sesiones de los mejores dj’s del momento para animar la fiesta.

El Festival Festardor lleva celebrándose desde la víspera del Día de la Fiesta Nacional y seguirá hasta la madrugada del domingo día 15 de octubre. El evento que se celebra en Puerto de Sagunto es uno de los festivales de punk, rock y hip-hop más destacados de este tipo de música en la zona. La edición pasada atrajo a más de 60.000 seguidores y esta edición seguramente va a fulminar esa cifra. Este año el Festador ha invitado a grupos como Orquesta Paraíso, Mafalda, El Niño de la Hipoteca, Nach, Maluks, Zoo y La Fúmiga, entre otros. Como novedad, el domingo se va a celebrar una serie de conciertos gratuitos en el escenario del festival para que actúen grupos de la zona.

Los Jardines del Palau de la Música acogen durante todo el fin de semana, desde hoy viernes, una nueva edición de Valencirc. Esta tarde comienza a partir de las 17:30 con el show Rumba La Punxa. A continuación se podrá ver el espectáculo Karpaty, después Kabbala y para finalizar habrá un concierto con Rumbalá previsto a partir de las diez de la noche. Este sábado las actuaciones comenzarán también por la tarde y el domingo comenzarán a las 11:30 de la mañana. Los últimos pases de las actividades comenzarán a partir de las 10 de la noche. Si queréis saber qué actuaciones podréis ver, podéis encontrar la información en la web valencirc.com.

El Festival ConFusión de Benimaclet también se celebra este fin de semana. En sus nueve ediciones previas, el evento ha tenido un importante impacto sociocultural en la ciudad de València. Bajo el lema “No importa lo que quieras o sepas hacer, sino que lo compartas y lo expreses libremente”, está abierto a todas las personas que quieran compartir sus ideas y creaciones. El evento gratuito recoge una muestra de artistas, cantantes, actores, poetas, monitores de yoga, baile, payasos, etc. El horario será tanto el sábado como el domingo de 10 a 22 horas.

En cuanto a teatro, lo primero queremos hacer es felicitar a Teatre Escalante que recibirá la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas por su labor el próximo 27 de noviembre. Y recordamos que la obra producida por esta institución teatral “Peter&Pan” sigue en cartel en el Teatro Principal. Aunque el montaje creado para todos los públicos se despide este fin de semana.

También despedimos la obra que protagoniza Lola Herrera en el Teatro Olympia: “Adictos” bajo la dirección de Magüi Mira. El montaje se podrá ver hasta este domingo por la tarde. En el mismo escenario alterna protagonismo el espectáculo de improvisación de Juan Dávila titulado “La capital del pecado”. Este showman que vendió su alma para crear el monólogo más divertido es el mesías de la improvisación. Sabe cómo empieza, pero el final siempre lo decide el público. Es la nueva resistencia de la comedia dónde las risas y la diversión están garantizadas. Habrá funciones viernes y sábado.

La Sala Russafa ha estrenado esta semana el nuevo espectáculo de Arden Producciones: “Sáhara” una coproducción con Tranvía Teatro y Producciones Inconstantes.

La pieza es la historia de un convoy que atraviesa el desierto camino a la antigua provincia española. Ese es el punto de partida de este thriller dramático escrito y dirigido por Chema Cardeña. El espectador va resolviendo el misterio de la trama al tiempo que descubre las posturas de un conflicto que muchos desean enterrar en la arena. El estreno traerá consigo una sesión de #viernesforum en la que el público podrá charlar con el equipo artístico y con representantes de Zemmur Asociación Saharaui Valencia y de la ONG Movimiento Valenciano de Ayuda al Pueblo Saharaui una vez termine la función de hoy.

El domingo llega con una única función la nueva comedia de Antonia San Juan: “Entrevista con mi hija Mari” que se podrá ver en l’Auditori de Torrent. A través de la comedia y con reminiscencias cabareteras, en este espectáculo la actriz hace una crítica feroz hacia el patriarcado y el machismo instaurado como algo natural y aceptado socialmente.

Con giros y ocurrencias inteligentes y cercanas, y con una capacidad interpretativa que no deja indiferente a nadie por su manera tan original de caricaturizar y deformar una realidad, que ya está deformada de por sí, Antonia San Juan lanza una crítica nada velada a la desigualdad aún imperante en nuestra sociedad, recreando la intra-historia de una mujer que, como tantas otras, viven el infierno tras la intimidad del hogar.

Les Arts presenta esta semana la última representación de la ópera “La dama de Picas”. Será este sábado a las siete de la tarde. Aún quedan algunas entradas para ver esta ópera romántica de Chaikovsky.

Al día siguiente por la mañana, el domingo, de nuevo se va a celebrar otro concierto del ciclo Les Arts és per a tots con el recital Matins a Les Arts. Por un precio simbólico de 5€ se puede disfrutar del concierto a mediodía de la Orquestra de la Comunitat Valenciana en la Sala Principal.

La próxima semana el auditorio valenciano presenta otra actividad para jóvenes: Berklee a les Arts. Este espectáculo ofrece al público nuevos puntos de encuentro entre la música y otras disciplinas artísticas relacionadas con las piezas programadas el palacio de la ópera. Los días 17 y 18 de octubre se representará "La mano ganadora", una obra multidisciplinar inspirada en “La dama de picas” de Chaikovsky en la que los alumnos de la institución reflexionan -musicalmente hablando- sobre el amor imposible, la obsesión y la avaricia.

Quienes aún no hayan podido ir a ver la obra “La mujer de negro” que está representándose en el Teatre Talia aún están a tiempo. La semana próxima será la última en cartel en el teatro de la calle Caballeros.