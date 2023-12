Puig sobre su futuro en el PSPV: "Nuevos vientos, nuevos cambios y nuevos liderazgos"

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado que este fin de semana, en el que el partido celebrará su Comité Nacional, "empezará una nueva etapa", y ha afirmado que se necesitan "nuevos vientos, nuevos cambios y nuevos liderazgos".



Puig se ha referido así, en declaraciones a los periodistas en la sede de UGT-PV, al ser preguntado por su futuro político y por el Comité Nacional que los socialistas valencianos celebran este sábado, y al que acudirá el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.



"Estos días el Partido Socialista va a tomar decisiones importantes de cara a representar de la mejor manera posible la ambición de los progresistas valencianos", ha afirmado, y ha añadido que cada etapa tiene su dinámica.



En este sentido, ha considerado que este "es un momento en que se necesitan nuevos vientos, nuevos cambios, nuevos liderazgos", y ha asegurado que, como siempre ha dicho, él no va a ser "nunca un obstáculo", sino que va a ayudar "a la mejor solución posible".



El también expresident de la Generalitat ha afirmado que este fin de semana "empezará una nueva etapa", y preguntado por si él liderara esa nueva etapa o si dará un paso a un lado, ha emplazado a los periodistas al sábado, que ha dicho que "seguro que será un gran día".



"Lo que tengo que decir, ¡sobre todo, delante de mis compañeros, a los que me debo", ha manifestado, y ha añadido que la mirada que se aplique este sábado "no es solo para los socialistas" sino que es, sobre todo, para la sociedad valenciana.



El líder del PSPV-PSOE ha destacado que este partido "ha interpretado muchos momentos adecuadamente" y eso es lo que quiere, que la formación siga "acertando en los análisis y siendo útil a la sociedad valenciana".