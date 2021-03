Paralizada por falta de dosis la vacunación en la Comunitat Valenciana cuando iba a empezar a ser masiva

La Comunitat Valenciana iniciará mañana el mes de abril en el que había anunciado la vacunación masiva, sin viales siquiera para continuarla en el ritmo normal de las últimas semanas.

De hecho, la consellería de Sanidad ha tenido que paralizar la vacunación en Semana Santa al no recibir más dosis del Gobierno central. Esta tarde se reunirá el Consejo Interterritorial de Salud, y a pesar de las indicaciones nacionales de que se siga vacunando en los festivos en Semana Santa, si no se producen novedades de última hora, en la Comunitat Valenciana sólo se podrán inyectar del 2 al 5 de abril para administrar las segundas dosis que estén previstas porque no se han recibido más viales.

Entre hoy, miércoles, y mañana, jueves santo, se completará la vacunación a todo el personal de los centros educativos de la Comunitat Valenciana, aunque sorprendentemente un 8 por ciento de los convocados ha rehusado presentarse a la vacunación.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado a este respecto, que aunque no se puede obligar a nadie a ponerse la vacuna contra la covid, aún no tienen "las razones" por las que un 8 por ciento de los docentes ha rechazado ponerse la AstraZeneca.

Según la consellera, ese personal "evidentemente podría venir a vacunarse en los dos días que quedan pendientes o, si cambian de opinión, tendrá que ser cuando le corresponda en los grupos de edad".

"No podemos obligar ni podemos exigir la vacuna, podemos analizar y ver cuáles son las causas o los motivos, que siempre son legítimos y están en su derecho a no vacunarse, pero no vamos a entrar en ninguna otra cuestión porque en estos momentos no hay ninguna norma que obligue a nadie a vacunarse", ha dicho Barceló.