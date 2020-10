Padre de una residente del Galileo Galilei: " las medidas anti coronavirus del colegio eran inexistentes"

Jesús, es padre de una jóven estudiante de la Universidad Politécnica que reside en el colegio mayor Galileo Galilei de Valencia, donde desde el fin de semana están confinados los alumnos a raíz del brote de coronavirus detectado como consecuencia de una fiesta que se celebró y en la que no se guardaron las medidas de seguridad.

En declaraciones a COPE Valencia, Jesús asegura que todo lo que ha sucedido, es la "crónica de una muerte anunciada" porque independientemente de la fiesta, que ha originado el mayor brote de covid en la Comunitat con 120 casos positivos confirmados hasta el momento, "nadie se cree que la residencia no lo supiera".

Además Jesús relata que a la llegada al centro para dejar todo el equipaje de su hija, se dieron cuenta que "las medidas anticovid no existían, más allá de la señalización del pasillo de entrada y salida". Así a diferencia de otros centros, donde no se permite a los familiares acceder a las habitaciones, o se permite solo un acompañante, "en el colegio Galileo Galilei,pudimos subir los tres a la habitación sin ningún problema, pese a ser una habitación compartida", relata.

No es el único problema que detectó este padre, que recuerda como "en los ascensores, tampoco había limitación alguna y en uno de los viajes, pudimos subir hasta 10 personas, codo con codo, sin problemas". Lo mismo ocurre en el el servicio del comedor. Según el testimonio de Jesús, en el comedor, "hasta que no ha pasado esto, las medidas de seguridad eran las que se auto imponen los propios alumnosde no sentarse juntos, porque tampoco había ninguna señalización"

El colmo de todo para este padre, es que su hija que es asintomática y está a la espera de que sanidad le de los datos de su PCR, "lleva 12 horas compartiendo habitación con otra compañera que ha dado positivo por coronavirus, medida que vulnera cualquier protocolo que se haya establecido para el coronavirus que obliga a silar al positivo y que sus contactos estén confinados sin compartir espacio físico"

Sin embargo, tal y como explica Jesús, "la respuesta de la residencia es que no tiene habitaciones, por lo que condenan a mi hija, que si hasta ahora puede que no fuera positivo por coronavirus, cada hora que pasa su riesgo de ser positiva aumenta con el conocimiento y beneplácito de la residencia", denuncia Jesús en COPE.