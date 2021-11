El mejor profesor de Primaria de toda España es valenciano

El valenciano Francesc Vicent Nogales ha sido reconocido como el mejor docente de Primaria de toda España en los premios Educa Abanca. Es maestro del Colegio San Enrique de Quart de Poblet, en Valencia. Nogales ha conseguido la mayor puntuación en la categoría de Primaria en la edición de 2021, tras haber sido finalista en convocatorias anteriores.

Para Vicent Nogales hay tres recetas para mejorar el sistema educativo del país: que los políticos "escuchen la voz de los maestros"; que se imparta a estos profesionales formación, sobre todo en nuevas tecnologías; y que se aplique una bajada de ratios.

"Si yo tuviera que dar tres varitas mágicas para mejorar el sistema educativo español, la primera y más importante sería que los políticos y responsables de la educación escuchen la voz de los maestros. Que nos escuchen y después que tomen las decisiones".

En segundo lugar, comenta que los docentes necesitan formación en áreas como las nuevas tecnologías y la digitalización. "Es una lástima que haya escuelas públicas que no cuenten con medios tecnológicos cuando los alumnos tienen fuera toda esa tecnología a un golpe de dedo".

Por último, ha abogado por una bajada de ratios, ya que es "muy difícil atender a todos los alumnos con un solo docente en la clase". En este sentido, ha animado a las administraciones a tomar medidas: "La solución la tienen ellos, la tienen que adoptar ellos para permitir que podamos trabajar mejor", asevera.

Sobre el premio, ha manifestado que lo recibe "con muchísima ilusión", aunque cree que "le viene grande" el 'título'. "Yo no me considero el mejor profesor de España en absoluto, hay docentes maravillosos en muchísimos colegios y personas que son profesionales increíbles. Me considero uno más y el mejor reconocimiento es la confianza que las familias depositan en nosotros".