Los nuevos Consellers del gobierno de Carlos Mazón

Hoy lunes era el día marcado en el calendario político para el juramento del cargo de Carlos Mazón como nuevo presidente de la Comunidad Valenciana. Tras hacerse oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con la rúbrica del Jefe del Estado y del Presidente del Gobierno, el popular Carlos Mazón se convierte en el noveno presidente de la comunidad.

La jura del cargo ha estado marcada por los mensajes de ánimo y de unidad al conjunto de la sociedad valenciana. El 'muy honorable señor' ha tendido una mano a los políticos y a la sociedad. En esta línea, también ha asegurado que los problemas de hoy se resuelven colectivamente y con mucha humildad. Más allá de esto, a la salida del hemiciclo, el nuevo presidente del Consell ha dedicado unas palabras a todas aquellas personas que no están pasando por buenos momentos y ha querido acordarse de ellos, no sólo de quien estaba hoy presente, sino de aquellos que pasan por momentos difíciles.

Además, al ser preguntado por el nuevo equipo de gobierno y sus integrantes ha asegurado que lo tiene "bastante claro", y que probablemente sea el próximo miércoles 19. Ha dejado alguna pista pero no ha querido decir nada, por lo que hay que esperar un poco más para ver como se conforma el nuevo equipo del Consell. Pero según ha podido saber Cope, ya hay nombres que suenan para este nuevo gobierno. Algunas áreas tienen firmes candidatos, como la de Educación. Otras, sin embargo, solo tienen adudicado el partido que las gestionará, a falta de nombres. Y otras, como la Vicepresidencia, ya está clara.

Nuevos cargos en el gobierno de Mazón

El popular José Antonio Rovira, miembro del Partido Popular, suena como futuro Conseller de Educación. En su currículum, aparecen distintos cargos políticos: ex Director General de Personal de la Consellería de Educación (2001-2006), ex Gerente de Personal de la Diputación de Alicante (2007-2011) y ex Director Territorial de Alicante de la Consellería de Educación (2013-2014), este último cargo durante el mandato de Maria José Català al frente de la Consellería de Educación.

En el área de Sanidad, Marciano Gómez, ocupa la primera posición para ocupar la Consellería de este área. Marciano es ex secretario autonómico Agencia Valenciana de la Salud y número dos de sanidad, ahora director del Área Clínica Médica del Hospital La Fe.

Para la vicepresidencia, que se la queda Vox, ya se sabe que la ocupará Vicente Barrera. Así como la Consellería de Cultura. Uno de los nombres más sonados desde que se supo que el Partido Popular pactaría con Vox y Barrera ocuparía un asiento en el Consell. Ex torero de carrera y abogado de formación, será el número dos de Carlos Mazón.

También se sabe que la Consellería de Igualdad se quedará en la bancada popular, a falta de confirmación del nombre. Seguro que será una mujer y coordirnará todas las políticas transversales de esta materia en el gobierno. "Habrá gran protagonismo en Igualdad. Es una prioridad para mí y lo va a seguir siendo", aseguraba Mazón durante el acto de su investidura.

Repudiaremos cualquier tipo de violencia: laboral, machista, de género, intrafamiliar, de identidad sexual, racial o en cualquiera de sus formas.



Igualdad tendrá en este Consell el rango de Vicepresidencia y coordinará todas la políticas transversales en materia de igualdad. pic.twitter.com/cfgk1dL8By — Carlos Mazón (@CarlosMazon40) July 13, 2023





Y las carteras de Agricultura y Justicia serán para la formación verde, sin Medio Ambiente. Más allá de esto, falta la confirmación de los nombres que estarán al frente de estas áreas Por tanto, a pocos días de la confirmación y formación oficial del Consell a manos del pacto entre PP y Vox, ya se van apuntalando algunas consellerías y se van conformando otras. El próximo miércoles, como el propio Mazón ha dejado entrever al concluir su jura de cargo, se confirmarán todos estos puestos.