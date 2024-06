Los mejores planes para disfrutar de este fin de semana en Valencia | 21.06.2024

Celebramos el Día de la Música y a ella vamos a dedicar la agenda de hoy, a la música.

Entre todos los beneficios que tiene escuchar música, el más importante y objetivo es que nuestro cerebro responde produciendo sustancias como la dopamina, un neurotransmisor que regula el humor, la atención y el sueño.

No hace falta que busquemos más motivos para dejarnos llevar por el arte de la melodía. Así que vamos a celebrar el día de hoy escuchando la que más nos guste o yendo a ver un espectáculo en directo.

¡Seamos un poquito más felices con algo tan sencillo como disfrutar de la música!

Comenzamos el recorrido en el Teatro Olympia que ha estrenado esta semana precisamente un musical, y no cualquiera. Un maravilloso espectáculo para todos los públicos, basado en la película que cautivó al mundo.

‘Los chicos del coro, el musical’ habla de los niños olvidados, pero también del camino que atraviesa el arco iris y conduce a la luz de abril.

Este musical que se queda en el Teatro Olympia hasta el 14 de julio, no es solo la adaptación de una peli que ama todo el mundo. Es, al mismo tiempo, una apuesta por hablar de la necesidad de la música... del arte, para el crecimiento personal. Como decían los antiguos filósofos y pensadores, no es solo que la música amanse a las fieras (en este caso, a unos niños más revoltosos que feroces), sino que el arte es aquello que nos hace auténticamente humanos. Sin la sensibilidad, sin la delicadeza, sin los matices que iluminan el alma y la personalidad, no seríamos libres ni mucho menos llegaríamos a conocer cómo son por dentro los demás.

En el Teatro Talia también andan de estreno esta semana. De nuevo se puede ver en nuestra ciudad el fenómeno teatral que ya cautivó a miles de espectadores el pasado verano.

Mi Primera Vez está basada en los testimonios que miles de personas hicieron en la página web www.myfirsttime.com y fue adaptada al teatro por el productor estadounidense Ken Davenport.

Basado en My First Time se convirtió desde su estreno en uno de los mayores éxitos del Off-Broadway.

El montaje se divide en escenas cortas, hilarantes, un ritmo frenético donde cuatro actores nos hacen revivir las primeras experiencias sexuales escritas por gente de la calle... ¿lo recuerdas?

Carme Teatre presenta el espectáculo de danza Mírala cara a cara.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde la danza contemporánea, este espectáculo propone acercarse al baile de las sevillanas de una forma novedosa y desacomplejada. Lara Misó y Wilma Puentes revisitan esa estructura desde su lenguaje, partiendo del interés que les despierta como manifestación folclórica, popular y lúdica.

El Palau de la Música programa su propuesta familiar Palau kids con dos días de actividades participativas y musicales gratuitas.

Esta tarde a partir de las 18.30 horas, y en los Jardines del Palau los más pequeños se asombrarán con una ludoteca, talleres variados, pintacaras, los trucos del mago Nacho Diago y la actuación de Tin Robots con su show Beatles for Kids, en el que interpretarán con su especial formato los grandes éxitos de la banda de Liverpool.

Mañana sábado desde las 10.00 horas hasta las 13.00 horas, la diversión continuará en diferentes salas del auditorio municipal. Será es estos espacios en los que se llevará a cabo talleres de música en familia; de música para los más pequeños; de batucada y de Ludoteca y muchas actividades más.

Esta tarde y mañana el Palau de la Música será escenario del Festival de Piano Iturbi de la Diputació de València que finaliza con los recitales de Joaquín Achúcarro y Nelson Goerner.

El concertista vasco actuará hoy con la Orquesta de Valencia a las 19.30h y el pianista argentino lo hará mañana a la misma hora. Las entradas son gratuitas y pueden reservarse en la web del auditorio municipal.

Mañana sábado Les Arts Volant arranca una nueva gira con la opereta de Pauline Viardot Cendrillón (Cenicienta) que traducida al valenciano se titula La Ventafocs.

La ópera ambulante regresa este verano para visitar muchas poblaciones de la Comunitat Valenciana con el camión escenario de Les Arts y los artistas del Centre de Perfeccionament bajo la dirección de Joan Font, fundador y director de Comediants que firma una ágil y fresca puesta en escena para todos los públicos.

Les Arts Volant llegará mañana a Guadassuar, el domingo a Bélgida, el miércoles a Morella, para continuar al día siguiente en Tibi, después en Alfara del Patriarca y Olocau. En julio la gira continuará en Jérica, Beniarjó y El Perelló; para posteriormente seguir en Vallada, Alcalalí, Benetússer, Bicorp, Anna, Quartell, Vallanca, Monóvar y Bugarra. En septiembre habrá 6 funciones en diferentes barrios de Valencia.

La Ventafocs es un espectáculo con la excelencia característica de Les Arts adaptado a un escenario móvil para llevar la ópera a lugares que nunca han tenido oportunidad de ver representaciones líricas en directo.

Esta tarde la Iglesia de Santa Catalina será escenario del recital de arias de ópera titulado Fanciulla.

Esta velada lírica está dedicada a las mujeres de Puccini que se abren paso en el mundo con una fuerza salvaje, elevando su belleza entre la armonía y la pasión de las sublimes melodías del genial compositor italiano. Desde Madame Butterfly a Turandot, pasando por La Boheme o Gianni Schichi.

La interpretación correrá a cargo de la soprano Saray García, junto al tenor Pascual Andreu, y dando sentido al amor de Fanciulla, harán vivir el mundo operístico de Giacomo Puccini a través de una selección de piezas imprescindibles acompañados por grandes músicos de la talla de Fernando Pascual al violín, José Enrique Bouché al violonchelo y Aida Velert al piano.





Esta noche en el Auditori de la Marina actúan en directo Rozalén y Pep Gimeno 'Botifarra' y mañana Vetusta Morla y Tenda.





Rozalén es una de las principales voces de la nueva canción de autor. Con seis trabajos editados, ha cautivado a público y crítica a partes iguales.

Este año, la cantante manchega ha publicado 'El Abrazo' y sus nuevas canciones sonarán en esta gira que pasa por Nits Voramar el ciclo que trae la música a orillas del Mediterráneo. En este disco, la autora de himnos atemporales como 'La Puerta Violeta' o 'Vivir', se zambulle en melodías pop y de raíz que beben de referencias nacionales pero también latinoamericanas, con un resultado tan fascinante y contemporáneo como auténtico.

El artista invitado de esta noche, es otro cantante de raíces valencianas, Pep Gimeno 'Botifarra'. El gran fenómeno de la música popular valenciana. Con voz profunda, actitud irónica y un gran corazón vinculado a la huerta, Pep lleva desde los trece años recorriendo pueblo a pueblo para grabar a las personas mayores y rescatar del olvido y preservar tradiciones orales que estaban a punto de desaparecer.

En el mismo escenario junto al mar, actuarán mañana Vetusta Morla y los valencianos Tenda.

La banda musical espan?ola de pop rock ma?s importante de los u?ltimos an?os llega a nuestra ciudad tras haber publicado 'Figurantes', su último trabajo de estudio compuesto por once nuevas canciones que sonarán en directo en Nits Voramar en un concierto despedida en Valencia antes del parón anunciado hace unas semanas hasta, al menos, 2026.

La jornada la abrirá Tenda, joven banda valenciana que desde el 2017 comparte canciones de indie pop-rock cantadas en valenciano y castellano y con letras cargadas de sueños, reflexiones, desengaños y mucho amor. Los jóvenes valencianos han conseguido hacerse un hueco en la escena de la ‘terreta’ y también en la nacional.

También esta noche Veles e Vents será escenario de la fiesta musical Fe?te de la Musique que organiza La Base Culture. Habrá actuaciones de con diferentes grupos y bandas de jazz o house, pasando por el rock, el pop, el reggae y la mu?sica electro?nica o africana. Habrá DJ’s set para que la animación musical no decaiga en toda la jornada que arranca a partir de las 16h. y que será un non stop musical hasta las 3 de la madrugada.

El Casino Cirsa también se une a la celebración del Día de la Música y presenta mañana su dinner show tributo a Coldplay. Una noche apasionante repleta de música y diversión con la banda The Covers Unmasked que también ha actuado en festivales de tributos dejando constancia de su feeling con las bandas a las que homenajea.

El domingo a mediodía tenemos una cita con la solidaridad y con los ritmos africanos en el Palau de la Música.

Voces por Benin es un proyecto de la Fundación Juntos por la Vida, que quiere visibilizar y dar a conocer la cultura, danza, tradiciones, percusión y canto africano, y defender los derechos de la infancia.

Desde el corazón de África llega por cuarta vez a España, el coro africano formado por 25 artistas jóvenes que harán vibrar al público asistente con las voces, sonidos y los colores de Benin.

Con sus ritmos africanos, cantos, danzas y tambores, los jóvenes de Voces por Benin expresan su mensaje al mundo. La gira de esta agrupación les va a llevar por diferentes ciudades españolas hasta finales de julio.

El domingo llega un grande a Valencia, y lo hace dando la vuelta al ruedo, ya que llenará sin duda la Plaza de Toros.

Tom Jones, el “Tigre de Gales” vuelve a Valencia 49 años después de su primera visita y 13 años desde su actuación en Gandía.

El Sir británico que ya es un octogenario, anda un poco más lento y canta en la tesitura de barítono en lugar de tenor, pero por lo demás está en plena forma.

El ruedo de la calle Xátiva será lugar de encuentro de varias generaciones que han seguido todos sus éxitos como It’s not Unusual, Thunderball, Delilah, Kiss o Sexbomb. Sus canciones siguen escuchándose como el primer día y solo en Spotify tiene más de seis millones y medio de oyentes mensuales.

Tom Jones es un artista que ha sabido reciclarse, reinventarse y renovar su talla creativa. Su último trabajo discográfico“Surrounded By Time” fue editado hace apenas tres años y tal y como lo titula, sus éxitos estarán rodeados de tiempo y de fans siempre.El tigre sigue rugiendo.

La 39 edicición de Cinema Jove se está celebrando en Valencia con destacados trabajos para disfrutar en las sedes habituales que son CCC Centre del Carme, Colegio Mayor Rector Peset, Teatro Rialto, Filmoteca, Sala 7, Espai Turia, La Fábrica de Hielo, Octubre CCC y Teatro Principal.

Este año Cinema Jove reconoce con el premio ‘Un futuro de Cine’ a la cantante Amaia, por su recientemente iniciada y prometedora carrera en el cine. La artista, pianista y actriz novel visitará nuestra ciudad el próximo fin de semana para tener un encuentro con el público y recibir el galardón.

Más información enwww.cinemajove.com

El Festival de Jazz de Valencia ofrecerá esta semana, el miércoles próximo, otra actuación gratuita en los Jardines del Palau. Perico Sambeat Flamenco Big Band dará su concierto al aire en el que interpretará un programa de fusión liderado por el reconocido saxofonista valenciano.

Otro espectáculo de Les Arts para no perderse es el del Ballet Nacional de España, que presenta una creación de Marcos Morau titulada Afanador. El coreógrafo valenciano concilia, en un solo espectáculo, fotografía, flamenco y danza. Será a partir del jueves de la semana próxima y habrá funciones hasta el domingo.