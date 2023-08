Los docentes valencianos: "no sabemos si alquilar o no, porque no sabemos si tenemos trabajo"

Este mes de agosto está siendo una auténtica odisea para los docentes de educación infantil, primaria y secundaria. A escasos días del comienzo del curso, las plazas de los docentes interinos siguen sin ser firmes. Hoy mismo ha vuelto a salir el listado de los maestros de infantl y primaria, pero según fuentes cercanas a COPE Valencia ''están revisando errores porque vuelven a estar mal". Por tanto, la tensión entre el profesorado, que tiene que planificar un curso fuera de su residencia habitual, sigue en aumento.

"A día de hoy todavía no tenemos un puesto de trabajo y tenemos que movilizar a nuestras familias"

Otros profesores y maestros no se atreven a dar una fianza o apalabrar un piso por miedo a que a última hora cambien su destino. Un hecho que supone mucha inseguridad a los que tienen su plaza vacante a cientos de kilómetros. En este caso, desde la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), aseguran que en caso de que algunas personas pierdan dinero por haber apalabrado un piso y llegado a pagar por él, estarán cerca de los profesionales para reclamar estos gastos.

"Vamos a pedir que los procedimientos se adelanten, para que antes del periodo vacacional del personal docente, se conozca los destinos del curso siguiente", exige el Presidente de ANPE Valencia, Lauren Bárcena. Desde ayer, algunas personas y los sindicatos valencianos hacen 'guardia' a las puertas de la Consellería de Educación a la espera de nuevas noticias que alumbren su futuro. Un futuro que sigue siendo incierto ya que las últimas adjudicaciones han seguido mostrando errores.





El Subsecretario General de Personal, José Pascual Fernández ha comparecido a las 12:30 en el propio edificio de la Consellería donde ha querido trasladar la información de última hora. Y como había asegurado, el listado de las adjudicaciones del cuerpo de maestros ya está disponible, aunque parece ser que vuelve a presentar erratas. Lo que supone volver a realizar el concurso. Desde el área de Educación tienen claro que el problema viene marcado por la obsolescencia del programa, que está vigente desde el año 1999. Y que en el año 2020, cuando se intentó revisarlo para su mejora, se trató "como un problema que no era urgente".

Aseguran estar trabajando en los algorritmos que no saben calcular los cambios en los cuerpos de Profesores Técnicos a Profesores de Secundaria. "No puedo asegurar que se pueda publicar hoy porque llevamos una dinámica que está todo a punto y luego se vuelve a desajustar", explica José Pascual Fernández.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Queda en el aire, por tanto, el futuro de miles de maestros y profesores que no saben qué hacer con sus familias. Buscar piso o no, dar una fianza o no, buscar colegio para los hijos de docentes o el ahorro que puede suponer estar a 20 kilómetros de casa o a 150. Una situación extrema que no están habituados a vivir los docentes, que a estas alturas de curso suelen tener asegurada una plaza. Además, un inicio de curso con errores y cambios de última hora también supone un prejuicio para los alumnos.