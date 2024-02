IMÁGENES | Protestan los agricultores en Valencia: "Sin el sector primario tu nevera es un armario"

Las protestas de los agricultores continúan en Valencia. Ya son 24 días protestando, pero no piensan parar hasta que no les escuchen de verdad. Hoy los han llegado hasta el centro de la ciudad de Valencia los tractores de la comarca de Utiel Requena.





Entre ellos se encontraba, por ejemplo, Miguel, quien pertenece a toda una saga familiar donde la vid, el almendro y los olivos son los cultivos que dan de comer a la familia.





“Llevamos 24 días de protesta, pero como si tenemos que estar un año buscando soluciones porque estamos arruinados, así no podemos seguir adelante. Nos apoyan verbalmente, pero hechos no vemos por ningún lado, desde mi bisabuelo trabajamos en esto con mucho sacrificio, pero se está desbordando y yéndonos de las manos”, aseguraba en Mediodía COPE Valencia.





Precios Justos

Carlos Benlliure, es otro de los agricultores que han llegado hasta la Delegación de Gobierno para hacerles llegar el manifiesto con sus reclamaciones, según él “lo que tratamos de pedir es unos precios justos para nuestro producto y hay varios temas que nos que son los que nos preocupan primero y principal el tema de precios según la competencia desleal luego hay otros asuntos como ser de la burocracia, pero que insistimos creo que la mayoría de los compañeros pensamos igual si nosotros tuviéramos unos precios justos nosotros no estaríamos aquí protestando, lo demás se puede llevar, pero es que llevamos una racha de cuatro o cinco años que la verdad que estamos todos en la ruina”.

Competencia desleal



“Los precios llevan 40 años igual y los costes de producción sí que suben”, narra Ángel, conductor de otro de los tractores, quien además afirma que “suben los fisiosanitarios, sube todo y a nosotros los fisiosanitarios o el gasoil nos darían prácticamente igual si nuestros precios no estuvieran por los suelos, no podemos, somos empresas familiares, somos autónomos, no somos ni grandes empresas, ni nada por el estilo somos autónomos”.